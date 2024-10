‚Tisíc vojáků představuje dostatečný počet k nasazení.‘ Armáda bude nadále pomáhat s následky povodní

Vláda ve středu na návrh Ministerstva obrany prodloužila nasazení vojáků k likvidaci následků zářijových povodní, do konce listopadu jich může pomáhat až tisíc. Sdělil to mluvčí ministerstva David Polák. Kabinet už 16. září na mimořádné schůzi schválil nasazení až dvou tisíc vojáků a techniky k likvidaci následků povodní, mandát platil do konce října. Praha 18:53 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci pomáhají v Kobylé nad Vidnávkou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Návrh odráží to, že nejakutnější krize v souvislosti s povodněmi již opadla, a proto tisíc vojáků představuje dostatečný počet k nasazení,“ uvedl mluvčí. Vojáci by podle něj měli pomáhat zejména se stavbou mostních provizorií. Konkrétní místo nasazení se pak bude odvíjet od potřeby a žádostí hejtmanů a operačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR, uvedl Polák.

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) ve středu řekl, že prodloužení pobytu vojáků v regionu vítá. „Jsem za to rád, protože jsme o to žádali. Dneska jsem mluvil s paní ministryní (obrany Janou Černochovou, ODS), takže jsem to konzultovali, i ten počet,“ uvedl Bělica. Dodal, že v případě, že pomoc vojáků bude nutná i po konci listopadu, je připraven o prodloužení jejich pobytu opět požádat.

„Komunikuji se starosty a budeme to řešit dál, ale zatím je to dostatečné,“ uvedl hejtman. V regionu podle něj působí necelých 400 vojáků. Aktuálně jsou nejvíce potřební při stavbě mostů a mostních provizorií. Vojáci jsou v regionu ubytováni v obcích či jejich blízkosti, kde pomáhají a je pro ně rovněž zajištěna strava.

Ministerstvo minulý týden uvedlo, že se při pomoci regionům zasaženým povodněmi dosud vystřídalo asi 4000 vojáků, z toho 168 příslušníků aktivní zálohy. V první dnech povodní se zapojily především posádky vojenských vrtulníků, nejvíce vojáků pak bylo podle ministerstva nasazeno 7. října. „A to 1246, k dispozici měli 324 kusů techniky,“ uvedl úřad.