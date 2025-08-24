V Perninku na Karlovarsku mají novou atrakci. Na svahu sjezdovky vznikly velké kuličkové dráhy
V Perninku na Karlovarsku vznikla nová atrakce. Provozovatelé zimního areálu Pod nádražím postavili na svahu sjezdovky dvě velké dřevěné kuličkové dráhy o celkové délce 130 metrů. Kuličky zde pouštějí hlavně děti, kterým nevadí opakovaně běhat do kopce, aby si hru znovu užily.
Dřevěná dráha se dvěma barevnými korýtky, červeným a zeleným, poskytuje účastníkům zábavu i fyzickou aktivitu. „Stačí chytit rytmus a jede to samo,“ popsal jeden z malých návštěvníků. Za projektem stojí umělec a sochař Matěj Hájek ze studia Skullstudio.
Majitel areálu Vladimír Brůna chtěl využít svah i mimo zimní sezonu. „Chtěli jsme to udělat cenově dostupné, takže kulička se dá koupit celoročně za 100 korun nebo půjčit,“ vysvětlil.
Dráhy fungují bez návodu, což podle něj podporuje kreativitu a objevování. Do budoucna chce na podobných atrakcí dětem ukazovat základy fyziky.
Areál navíc čekají další investice. V plánu je vybudování retenční nádrže pro zimní zasněžování, která v létě poslouží ke koupání.
Brůna plánuje také skikrosovou dráhu, která má v teplejších měsících fungovat jako trailová trať. Kuličková dráha zůstane v provozu do konce října.