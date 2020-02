Výběr z médií: peníze pro externí poradce ministerstev, starší auta v Česku a billboardy u dálnic

Ve čtvrtečních novinách se dočtete, že ministerstva loni utratila za externí služby poradců a advokátů celkem 330 milionů korun. Informuje o tom deník E15. Po českých silnicích jezdí podle Hospodářských novin čím dál starší auta. A billboardy i přes zákaz od dálnic nemizí, píše Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:01 19. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

E15

Ministerstva loni utratila za externí služby poradců a advokátů celkem 330 milionů korun. Píše o tom deník E15. Náklady resortů na externisty dlouhodobě klesají. Loni to bylo 400 milionů korun. Nejvíc loni utrácelo ministerstvo financí. Podle mluvčího resortu Michala Žurovce za to mohou hlavně mezinárodní arbitráže, které primárně řeší resort financí a kde stát zastupují externí advokátní kanceláře. Ministerstva financí a zdravotnictví se dělila o arbitráže v kauze kolem firmy Diag Human. Na řešení sporu kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou dala dohromady přes 53 milionů korun.

Mf Dnes

Na nově zpoplatněných silnicích první třídy vybral stát méně, než očekával. Podle Mf Dnes přinesly poplatky z těchto silnic do státní poklady v lednu 71,5 milionu korun. Aby stát vydělal do konce roku slibovaný 1,5 miliardy, musely by se příjmy téměř zdvojnásobit.

Lidové noviny

Národní muzeum chystá v létě výstavu nálezů nejen českých egyptologů. Téma Lidových novin. Na výstavě Sluneční králové bude kolem 90 vzácných nálezů z lokality Abúsíru. Půjčené artefakty budou převážně přímo z Egypta.

Hospodářské noviny

Po českých silnicích jezdí čím dál starší auta, tak zní titulek Hospodářských novin. Loni byl průměrný stáří českých vozů 15 let. Velký vliv na to má dovoz ojetých aut ze zahraničí – loni jich bylo 177 tisíc.

Omladit vozový park mají poplatky za registraci starých aut. Návrh budou v příštích týdnech projednávat poslanci. Ekologické poplatky budou muset platit všichni, kteří budou chtít zaregistrovat auta vyrobená před rokem 2009. Poplatky by se měly pohybovat od tří do 10 tisíc korun. U nejstarších aut by to mohlo být ještě víc.

Právo

Billboardy i přes zákaz od dálnic nemizí. Podle Práva dokonce i přibývají, a to hlavně na mostech přes dálnici. Třeba na dálnici D8 u sjezdu na Kralupy nebo na třech místech na dálnici D5. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jsou mosty ve správě Středočeského kraje. Kraj doplnil, že na odstranění pracuje. Podal žalobu na firmu Czech Outdoor, které měla na billboardy smlouvu. Ta ale skončila. Firma prý nemá k žalobě žádné informace. Reklamy a billboardy měly z okolí dálnic zmizet v září 2017. Podle ŘSD majitelé neodstranili 350 z celkových 1500.