Cannes| 2. 6. 2017 |Kristina Roháčková |Film

Animovaný film Red Shoes and the 7 Dwarfs se ještě nedostal do kin a už čelí kritice. Plakát ke snímku totiž zobrazoval menší plnoštíhlou dívku s popiskem „Co kdyby Sněhurka už nebyla krásná?“.