Summit Bidena s Putinem nepřinesl velké výsledky, ale naději, shodují se evropská média

Středeční schůzka amerického prezidenta Joea Bidena s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem nepřinesla podle hodnocení evropského tisku viditelnou změnu do chladných vztahů obou zemí. Deníky ji většinou vidí jako první krok k budoucímu zlepšení, který však zároveň ukázal trvající napětí. Podle některých médií však může být nadějí pro evropské partnery Spojených států, že by Biden v budoucnu mohl nasměrovat Západ a Rusko k mírnému sblížení. Brusel 13:21 17. června 2021

Podle bruselského webu Politico přinesl summit jen málo hmatatelných výsledků a společné komuniké evokovalo rok 1985, kdy tehdejší prezidenti Ronald Reagan a Michail Gorbačov na sklonku studené války podepsali rovněž v Ženevě prohlášení odmítající jaderné útoky.

„Ale zvláště spojenci z EU, kteří doufají, že jim Biden pomůže uniknout z negativní spirály vztahů s Ruskem, o níž mluví předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, budou nyní muset vložit dostatek důvěry v to, že americký lídr dokáže ukout pouto s mužem, který mátl a někdy až rozhněvával čtyři americké prezidenty,“ napsalo Politico s odkazem na to, že Putin si již ve funkci potřásl rukou s kvartetem Bidenových předchůdců.

Podle britského listu The Guardian byl summit jasným důkazem, že „podivná a nepředvídatelná“ éra minulého prezidenta Donalda Trumpa je definitivně u konce. Deník připomněl Trumpovu schůzku s Putinem v Helsinkách v roce 2018, kde ke zděšení americké administrativy dal šéf Bílého domu ve věci údajného ruského vměšování do amerických voleb více na Putinova slova než na zjištění svých tajných služeb. Oproti tehdejší „katastrofě“ byl středeční summit „normální“ a vrátil věci do předvídatelných mezí, píše deník. Dodává nicméně, že se ukázal trvající Putinův negativní pohled na Washington.

Vztah zůstává napjatý

Také francouzský deník Le Parisien konstatoval, že bylo setkání samo o sobě známkou jistého uklidnění vztahů, vyplynulo z něj však, že „vztah mezi oběma mocnostmi zůstává napjatý“.

Belgický Le Soir si všímá Putinovy neobvyklé dochvilnosti, kterou označuje za známku toho, že mu na schůzce s Bidenem skutečně záleželo. „Ruský prezident, známý svými promyšleně využívanými zpožděními s cílem rozhněvat americké protějšky, nyní neměl v úmyslu opozdit svůj příchod na scénu,“ konstatuje list s tím, že šlo možná o dobré znamení pro další vztahy obou velmocí.