Izrael chce zničit kapacity Hamásu, uvedl Netanjahu. Země zastaví dodávky energií či zboží do pásma Gazy

Izrael se podle premiéra Benjamina Netanjahua vydává na dlouhou a těžkou válku, kterou mu vnutil vražedný útok Hamásu. Netanjahu to uvedl na síti X. Po zasedání bezpečnostního kabinetu také řekl, že Izrael chce zničit vojenské a vládní kapacity Hamásu a Islámského džihádu. Izrael zastaví dodávky elektřiny, pohonných hmot a zboží do Pásma Gazy, které má radikální Hamás pod kontrolou. Jeruzalém 3:13 8. října 2023

Izraelský protiraketový systém zachycuje rakety odpálené z pásma Gazy | Zdroj: Reuters

„Obnovíme bezpečnost pro občany Izraele a vyhrajeme,“ napsal podle serveru listu The Times of Israel Netanjahu ve svém příspěvku. V první fázi války podle něj chce Izrael především „zničit většinu nepřátelských sil“, které z Pásma Gazy pronikly do Izraele a zabíjely civilisty i vojáky.

Úřad izraelského premiéra také uvedl, že reakce Jeruzaléma na útoky zbaví Hamás a Islámský džihád „schopnosti a touhy ohrožovat a poškozovat občany Izraele na mnoho let“.

אנחנו יוצאים למלחמה ארוכה וקשה. המלחמה נכפתה עלינו על ידי מתקפה רצחנית של חמאס.



השלב הראשון מסתיים בשעות אלה על ידי השמדת רוב רובם של כוחות האויב שחדרו לשטחנו.



במקביל התחלנו את המערך ההתקפי והוא יימשך ללא סייג וללא הפוגה - עד להשגת היעדים.



אנחנו נשיב את הביטחון לאזרחי ישראל… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Podle dosavadních informací si útok ozbrojenců Hamásu vyžádal přes 300 životů a na 1600 zraněných.

V kibucu Beeri na jihu země se izraelským silám v noci na neděli podařilo osvobodit téměř 50 lidí, které hodiny zadržovali palestinští ozbrojenci. Další rukojmí byli zachráněni v kibucu Ofakim.