Tisíce nespokojených Izraelců dorazily do Jeruzaléma. Pochod z Tel Avivu varoval před soudní reformou

Z Tel Avivu v úterý večer vyrazil protestní pochod, který se po cestě do Jeruzaléma podle organizátorů rozrostl na více než 20 000 lidí. Zástup účastníků s izraelskými vlajkami se podle Reuters táhl několik kilometrů. Lidé za zvuku bubnů a protivládních pokřiků v uplynulých dnech pochodovali po dálnici i v teplotách nad 30 stupni Celsia a po cestě přespávali venku.

Večer plánují další shromáždění, ke kterému by se mohli přidat i lidé, kteří se na konci víkendu vrátí do měst. Setkání bude u izraelského parlamentu, kde se má v neděli projednávat nejožehavější návrh. Izraelskému nejvyššímu soudu by zakázal blokovat rozhodnutí vlády na základě kritéria, že jsou „nerozumná“. Podle agentury AP se hlasování o návrhu očekává v pondělí.

Kritici vidí vládní strategii jako snahu oslabit orgán, který hraje důležitou roli v zemi bez ústavy a s jednokomorovým parlamentem ovládaným vládní koalicí. Reforma je podle nich motivovaná i osobními pohnutkami Netanjahua, který je souzen pro podezření z korupce.

Vláda reformu vysvětluje snahou dosáhnout lepší rovnováhu systému, v němž má podle současného premiéra a jeho koaličních partnerů nejvyšší soud mnohdy příliš velké slovo.

Watch: The protest march on Jerusalem against Netanyahu's judicial overhaul continues on Saturday morning. According to the organizers' estimates, more than 20K people are now part of the mile long procession. It is 95°F outside (35°C) pic.twitter.com/1WcEFuSRQZ