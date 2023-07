Expertka: Vojenský zásah v Džanínu se Izraeli nepovedl. Potyčky s Palestinci budou pokračovat

Izrael nasadil do nebývale rozsáhlé operace v uprchlickém táboře v Džanínu na palestinském území přes tisíc vojáků. Podle premiéra Benjamina Netanjahua nešlo o jednorázovou akci. Budou skutečně následovat další vojenské razie? A jak citelné ztráty představoval zásah izraelské armády pro radikální palestinské skupiny? Hustem Dvaceti minut Radiožurnálu byla Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Džanín 0:10 8. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Co bylo bezprostředním impulzem razie v palestinském uprchlickém táboře ve městě Džanín?

Rozdělila bych to na dvě roviny. Tím bezprostředním impulzem byla zhoršující se situace na okupovaném Západním břehu, kdy opakovaně docházelo k útokům proti izraelským občanům, tedy osadníkům ze Západního břehu. Pár dní před razií došlo k zabití čtyř Izraelců na benzinové pumpě, to jen podtrhuje to, že k těm krvavým incidentům tam opravdu docházelo prakticky každý týden.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hlavním problémem je pokračující izraelská okupace Západního břehu Jordánu. Izraelská vláda situaci vyostřuje a palestinské vedení není schopno kontrolovat situaci na severu, vysvětluje podstatu konfliktu Irena Kalhousová z Herzlova centra

Další rovina je politická, protože Izrael má v tuto chvíli nejpravicovější vládu ve své historii a právě strany, které jsou hodně pravicově naladěné a hájí především zájmy osadníků, volaly po tom, aby armáda zasáhla proti palestinským radikálům. Téměř až brutálně. Mělo to víceméně ukázat, že Izraelci jsou připraveni na tom území zasahovat.

Palestinský útočník ve čtvrtek poblíž osady Kedumim na okupovaném Západním břehu Jordánu zastřelil Izraelce. Podle radikální palestinské skupiny Hamás to měla být odveta za „agresi okupantů proti našemu lidu v táboře v Džanínu.“ Jaká se dá očekávat odpověď ze strany Izraele?

Hamás samozřejmě musí ukázat, že je připraven na izraelskou ofenzivu reagovat. Víceméně cokoli se teď stane, bude se k tomu Hamás hlásit. Myslím si, že Izrael v tuto chvíli nebude odpovídat nějakou zásadní razií. Ale pokud měla ta razie v Džanínu nějakým způsobem uklidnit celkově situaci na Západním břehu, tak to se nepovedlo, ani se to povést nemohlo.

A myslím, že to, co teď zažíváme a sledujeme už více než rok, že tam neustále dochází k potyčkám na obou stranách, bude pokračovat. Protože hlavním problémem je pokračující izraelská okupace. Současná izraelská vláda spíše situaci vyostřuje, a na druhé straně je tu neschopnost palestinského vedení jakýmkoli způsobem kontrolovat situaci na severu Západního břehu. To prostě razie nevyřešila.

Izraelská armáda oznámila konec operace v palestinském Džanínu. Z Pásma Gazy létaly rakety Číst článek

Dnes přišly další zprávy, že při střetech s izraelskou armádou v Nábulusu přišli o život dva Palestinci. Krajní pravice v Izraeli vyzývá k zásahu armády právě v Nábulusu. Může to být ono pokračování, které už naznačoval Benjamin Netanjahu?

Právě Džanín a Nábulus jsou dvě města na severu Západního břehu, která se stala centrem palestinských radikálů. Je to také proto, že palestinská samospráva, která jinak kontroluje velká palestinská města, nad těmito městy naprosto ztratila kontrolu. Palestinská policie v nich prakticky nezasahuje a opravdu je to Hamás, palestinský islámský džihád a nové různé radikální palestinské organizace, které převzaly kontrolu nad těmito městy.

Například když dojde k nějakému teroristickému útoku, velmi často se ti útočníci chodí schovat do Džanínu nebo do Nábulusu. Protože ví, že tam mají největší šanci. Jestli Izrael připraví podobnou ofenzivu v Nábulusu jako v Džanínu? Těžko říct. Samozřejmě všechny tyto akce jsou velmi riskantní, protože se jedná o města, která jsou velmi silně obydlená a vždy hrozí, že dojde k obrovským ztrátám na civilních životech. Což samozřejmě potom Izrael velmi těžko obhajuje před mezinárodním publikem.

Izraelská armáda na Západním břehu Jordánu provedla loni několik tisíc razií. Čím byla tato osmačtyřicetihodinová ze začátku týdne v Džanínu jiná? Svým rozsahem? Tím, že se jí účastnilo víc než tisíc vojáků?

Určitě byla v tomto větší, protože celý útok začal už tím, že Izrael odstřeloval Džanín drony. Cílem operace bylo zničit výrobny zbraní, dalo by se říct taková vojenská ústředí.

Při zásahu izraelské armády v Džanínu zemřeli tři lidé, další jsou zranění Číst článek

Izraelské zdroje dokonce říkají teroristickou infrastrukturu.

Toto jsou slova, která používá Izrael. Opravdu to množství vojáků, kteří se do toho zapojili, a nejen vojáci přímo na zemi, ale také obrovská podpora ze strany tajných služeb, učinilo razii svým rozsahem neobvyklou, protože většinou dochází k tomu, že speciální komanda zasahují přímo cíleně proti nějakým menším cílům. V tomto je to určitě výjimečná operace.

O život přišlo 12 Palestinců a jeden izraelský voják. Armáda v Džanínu zničila nejenom sklady zbraní, ale také skrýše pod mešitou a velitelské centrum bojovníků. Jak citelné ztráty to mohou být pro palestinské radikální skupiny?

Myslím, že na jednu stranu to ztráty jsou, protože tam byli dobře usídlení a zřejmě se jim podařilo vybudovat poměrně sofistikovanou infrastrukturu. Na druhou stranu bych to tak nepřeceňovala, protože už den poté, co se izraelská armáda stáhla, různí ozbrojenci pochodovali po ulicích. Mnoho z nich uteklo a teď se postupně vrací. Tyto věci je možné rychle obnovit, ale určitě to do nějaké míry ukázalo schopnost Izraelců zasahovat.

Můžeme se na tuto vojenskou akci dívat různě, ale z vojenského pohledu to byl do jisté míry velký úspěch, protože těch zabitých Palestinců není tolik. Obzvlášť mezi civilisty ztráty nejsou veliké, vzhledem k tomu, že se jedná o jeden kilometr čtvereční, na kterém bydlí 15 až 20 tisíc lidí.

Jaká je historie Džanínu? Je to město nebo uprchlický tábor? A proč se stal baštou pro radikální palestinská hnutí? Poslechněte si celý rozhovor výše.