V Británii začal proces s Assangem o vydání do USA. Podle soudce zabere mnoho měsíců

Ministerstvo spravedlnosti USA viní Juliana Assange ze spiknutí, kterého se měl dopustit spolu s americkým vojákem Bradleym Manningem, když v roce 2010 vstoupili do tajné počítačové sítě. Za to mu, podle televize Sky News hrozí pět let za mřížemi.

Miluju WikiLeaks, prohlašoval Trump. Po zadržení Assange řekl, že o serveru nic neví Číst článek

„Nechci se podřizovat extradici za to, že jsem dělal novinařinu, která získala mnohá, mnohá ocenění,“ řekl podle americké televize CNN Assange soudu o obvinění z neoprávněného přístupu k informacím americké armády. Šéfredaktora WikiLeaks Kristinn Hrafnsson uvedl, že zabránit vydání do USA je pro zakladatele serveru otázka života a smrti.

Podle soudce Snowa tak proces o tom, zda Británie může Assangea vydat, zabere mnoho měsíců. Termín dalšího procedurálního stání stanovil na 30. května, informovala agentura AP. „Zásadnější“ pokračování procesu by pak mělo přijít 12. června.

Demonstrace na podporu

Úvodního stání se Assange účastnil prostřednictvím telemostu z vězení Belmarsh na okraji Londýna, kam jej ve středu poslal soud na 50 týdnů. Uznal jej vinným z porušení podmínek kauce, na základě kterých byl v roce 2012 propuštěn z vazby.

Tehdy Australan čelil vydání do Švédska, kde byl obviněn ze znásilnění, což považoval za zástěrku, aby mohl být poté předán americkým úřadům. Podle CNN na sobě 47letý Assange při dnešním videohovoru měl sportovní bundu a neměl spoutané ruce.

Přes 70 britských poslanců žádá ministra, aby Assange vydal do Švédska. Chtějí spravedlivý soud Číst článek

Na podporu Assangea se ve čtvrtek v Berlíně před Braniborskou bránou u velvyslanectví USA a Británie koná demonstrace, kterou organizuje hnutí DiEM25. Členem poradního sboru tohoto hnutí, které varuje před úpadkem demokracie v EU, je i Assange.

Protest se koná pod heslem Wir alle sind Julian Assange (Všichni jsme Julian Assange). Také před londýnským soudem se koná manifestace Assangeových příznivců, kteří se dožadují propuštění Australana a svobody projevu.

50 týdnů vězení

Ve středu Assangea v rámci jiného řízení londýnský soud poslal na 50 týdnů do vězení za porušení podmínek kauce, na základě kterých byl v roce 2012 propuštěn z vazby. Tehdy Australan čelil vydání do Švédska, kde byl obviněn ze znásilnění, což považoval za zástěrku, aby mohl být poté předán americkým úřadům.

Po propuštění z vazby na kauci se uchýlil na ekvádorskou ambasádu v britské metropoli, kde se ukrýval až do letošního dubna, kdy mu Ekvádor odebral azyl.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Assange se obává, že v USA po případném vydání bude vystaven špatnému zacházení. V minulosti mimo jiné uvedl, že by mohl být poslán do amerického internačního tábora Guantánamo pro osoby podezřelé z terorismu.

Tajné heslo

Podle americké prokuratury Assange získal od nyní již bývalého specialisty vojenské tajné služby Bradleyho Manninga v roce 2010 heslo pro přístup k vládním počítačům.

Manning, který po změně pohlaví vystupuje jako Chelsea Manningová, byl v roce 2013 odsouzen na 35 let vězení za to, že serveru WikiLeaks poskytl v letech 2009 a 2010 více než 700.000 utajovaných dokumentů amerického ministerstva zahraničí.

Z vězení Manningová vyšla po zkrácení trestu po sedmi letech v roce 2017. Nyní je ve vězení znovu, neboť odmítla svědčit před velkou porotou.