Assange využíval ambasádu jako špionské středisko, tvrdí ekvádorský prezident

„Nemůžeme dovolit, aby náš dům, dům, který otevřel své dveře, se stal špionským střediskem,“ uvedl Moreno. „Tato činnost porušila podmínky azylu. Naše rozhodnutí není svévolí, ale vychází z mezinárodního práva,“ dodal.

Moreno obvinil Assange z opakovaného vměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí. V této souvislosti odkázal ekvádorský prezident na činnost portálu WikiLeaks, který zveřejňuje získané tajné a citlivé informace.

Prezident rovněž trvá na tom, že odebrat Assangeovi azyl bylo suverénním rozhodnutím ekvádorské vlády a že jeho země k tomu nebyla nikým donucena. Podle jeho slov se Assange nechoval jako host.

Od Británie získal Ekvádor písemné záruky, že Britové budou respektovat Assangeova základní práva a že ho Londýn nevydá do žádné země, kde by mu hrozil trest smrti.

Assange se sedm let skrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska, kde čelil obvinění ze znásilnění. Minulý týden ve čtvrtek ho však policie zatkla na základě žádosti o vydání do Spojených států a kvůli porušení podmínek kauce v souvislosti se švédskou kauzou. Švédsko Assangeův případ předloni odložilo.

Assangeova právní zástupkyně Jennifer Robinsonová mezitím uvedla, že její klient bude spolupracovat se švédskými úřady, pokud požádají o jeho vydání, a že prioritou je vyhnout se vydání do USA. Washington požaduje jeho vydání kvůli zveřejnění tajných vládních informací.