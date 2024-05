Klíč k její cele drží Kreml. Jediná možnost je výměna vězňů, říká manžel uvězněné novinářky z Prahy

Kdy jste byl s vaší ženou Alsu naposledy v kontaktu? Můžete si psát?

Naše komunikace je poměrně omezená. S Alsu je možné komunikovat pouze písemně. Nemá povoleny žádné telefonáty, ani s dětmi. Veškerá korespondence je podrobována cenzuře. V Rusku existuje online systém, v rámci kterého zprávy prochází cenzurou. Abyste jej mohli použít, musíte za odeslání zprávy zaplatit, a to lze jedině pomocí Ruskem vydané platební karty, což já nemám. Takže přímý kontakt s Alsu nemám.

O čem píše?

Alsu je silná žena. Drží se, je optimistka, ve svých dopisech se snaží být pozitivní, ale poslední dobou vnímám, že je to pro ni čím dál těžší. Mám obavy, že se jí nedostává dostatečná zdravotní péče, ve vězení nejsou k dispozici ani základní léky. Alsu v dopisech občas píše, že je to tam normální. Ale já říkám, že v tom nic normálního není. A že moje žena sedí v ruském vězení, na to si nesmím zvyknout, moji děti si na to nesmí zvyknout, ani Alsu si na to nesmí zvyknout.

„Dříve nebo později obleču svůj bílý šat a vyjdu odsud. Jak se ale budou cítit ti, kdo mě a mé blízké vystavili takovým zkouškám? Budou mít soudci, kteří mi přečetli rozsudek skrz sevřené zuby, odvahu zvednout oči? Jak budou dál žít ti, kteří uvěznili mě – matku dvou dětí – a na tak dlouho nás rozdělili?“ Z dopisu od Alsu (Безнең гәҗит, dubnové vydání)

Ona sedí v ruském vězení, v Kazani. Stále je ve vazební věznici?

Ano, ve vazební věznici v Rusku.

Je stále na stejné cele?

Poslední informace, kterou o podmínkách Alsu mám, je, že ji drží v malé cele o ploše pět metrů čtverečních s jednou další osobou. Musí jíst a spát asi sedmdesát centimetrů od díry v podlaze, která slouží jako toaleta. Mnoho lidsko-právních skupin i její právníci usilují o lepší podmínky, takže doufám, že se tyto podmínky brzy změní.

Když jste říkal, že se bojíte o její zdraví a že si myslíte, že je na tom čím dál hůř, co to znamená? Má v tuto chvíli nějaké vážnější zdravotní potíže?

Nechci o jejích zdravotních potížích mluvit konkrétně, ale řeknu, že jde o ženské zdraví. Má potvrzení od její doktorky v Praze i od lékaře v Rusku, že by měla být propuštěna. Bohužel několikrát už soud zamítl prosby od jejích právníků, aby je propustili.

Už jí za tu dobu, kdy je ve vazební věznici, bylo sděleno obvinění?

To je dlouhá historie. U Alsu byly teď tři kauzy. Její americký pas, pak zahraniční agentka a šíření takzvaných válečných informací o ruských ozbrojených silách na Ukrajině. Takže ano, už sdělují obvinění. Osobně nemám moc přehled o skutečném spisu Alsu. Její právníci museli podepsat dohodu o mlčenlivosti, takže konkrétně nevím, co je ve spisu. Znám jen články, pod kterými je obviněna.

„Zahraniční agentka“

Pojďme po stopách toho, co se odehrálo.

Do Ruska odcestovala v květnu 2023, aby se postarala o nemocnou maminku, která žije v Kazani. V Rusku měla být jen dva týdny. Když 2. června čekala na zpáteční let, byla 15 minut před nástupem dočasně zadržena. Konfiskovali jí americký pas, ruský pas – má ruské i americké občanství – čímž jí zabránili opustit zemi. Konfiskovali jí i telefon a vnikli do její osobní komunikace, i přesto, že ještě nebyla podezřelá z žádného zločinu. Poté byla obviněna, že ruské úřady o svém americkém občanství neinformovala. Pokutu za americké občanství jí mohli udělit během několika týdnů, ale případ protáhli na několik měsíců. Teď už víme, že se mezitím snažili vykonstruovat další důvody ke stíhání. Následně – a to už v říjnu – dostala pokutu 100 eur. Takže první obvinění se netýkalo její práce. Vše začalo pasem, ale v říjnu byla zadržena proto, že se neregistrovala jako takzvaný zahraniční agent.

Co to znamená?

To je zajímavá otázka. Ruská vláda vede oficiální seznam takzvaných zahraničních agentů, kam stále přidává další jména. Alsu na něm ale vůbec nefiguruje, na rozdíl od desítek novinářů Svobodné Evropy. Alsu tedy necítila žádnou povinnost registrovat se jako zahraniční agentka. Samozřejmě, že není agentkou žádné vlády, je novinářka. A je také důležité vysvětlit, že je to vůbec poprvé, kdy ruské orgány tímto způsobem použili zákon o agentech – Alsu je první osobou, která byla na základě těchto obvinění uvězněna. V prosinci roku 2023 ruské úřady zahájily třetí řízení proti Alsu a obvinily ji ze šíření takzvaných falešných zpráv o ozbrojených silách na Ukrajině.

Což je porušení zákona, za které se v Rusku trestá odnětím svobody na 10 až 15 let? Přehlédnu-li, že je to vyfabulované tvrzení?

To je těžká otázka. Ani o tom nechci moc mluvit, ale máte pravdu. Podle tohoto článku je maximální sazba 15 let, ale já se teď soustředím na její osvobození. Nemůžu pořád myslet na nejhorší scénáře.

Americký novinář za ruské nelegály. Putin asi chystá další výměnu vězňů Číst článek

Tomu rozumím, jen jsem se chtěl zorientovat v reáliích. Máte podezření, že jsou všechna obvinění politicky motivovaná?

Samozřejmě. Alsu je americká občanka, novinářka rádia Svobodná Evropa a dokonce je jedna z dvou amerických novinářů, kteří jsou teď uvězněni v Rusku. Tím druhým je Evan Gerškovič z Wall Street Journal. A protože jsou Alsu i Evan Američané, je jasné, že o jejich osudu nerozhodují místní soudy, ale Kreml. A to na nejvyšší úrovni. Vyšetřovatelé a soudci, zejména místní orgány v Kazani, bohužel nemají při rozhodování o jejich osudu žádnou moc.

Ve vašem rozhovoru pro DVTV, ale i ve vyjádření pro CBS, jste mluvil o knize Saying No to War. To je kniha, kterou měla vaše žena editovat. Jsou v ní příběhy lidí, kteří se vyjadřují proti ruské invazi na Ukrajinu. Myslíte si, že to může mít taky co dočinění s jejím zadržením?

Musím ještě jednou říct, že formálně vzato o obsahu spisu Alsu nic nevím. Znám jen články ruského trestního zákoníku, podle kterých je obviněna. Ale byli to sami ruští vyšetřovatelé, kteří informaci o případu Alsu vypustili do provládních médií. Alsu tu knihu ani nenapsala, byla jen jedním z jejích editorů. Kniha vypráví příběhy 40 Rusů. Vyjadřují v ní názory na válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Je docela nevinná, nikdo z jejích hrdinů nevyzývá k povstání nebo ke svržení prezidenta Putina. Vyslovují svůj názor, ale nejsou to názory Alsu. Takže si myslím, že ta kauza je poměrně slabá.

Už jste zmiňoval, že to bude rok, kdy Alsu odcestovala do Kazaně. Kdy jste spolu naposledy mluvili, že byste se slyšeli?

1. dubna jsme hlas Alsu slyšeli naposled. Měla možnost mluvit na soudním jednání, kde popsala podmínky, ve kterých je. A to, co jsme tam slyšeli, znělo velmi znepokojivě – je v cele, která má pět čtverečních metrů, musí jíst a spát asi sedmdesát centimetrů od té díry. Předtím – to bylo 18. října – mi poslala velmi krátkou audio zprávu, kde říkala: „Odvádí mě“. To bylo vše.

Vyjednávání

Soustředíte se na kampaň za její propuštění. Jí byla už několikrát prodloužena vazba, vždy o dva měsíce. Pořádají se k tomu nějaká slyšení, u nichž třeba její právníci nebo zástupci ambasády jsou?

Diplomaté z české ambasády měli možnost přijet z Moskvy do Kazaně, za což jsme velice vděční. Není to jen symbolický krok, je opravdu smysluplný a Alsu byla velmi šťastná, to bylo vidět. I diplomaté z americké ambasády měli možnost přijet z Moskvy na soudní jednání. Takže ano.

Do kdy jí byla vazba prodloužena naposledy?

Do 5. června.

A kdy má být další slyšení jejím o prodloužení?

Nějaké další slyšení o prodloužení vazby samozřejmě bude, ale žádné datum ještě nemáme.

Co se děje v zákulisí? Chápu, že o spoustě věcí nemůžete hovořit, ale musím se na to zeptat. Vedou se nějaká diplomatická vyjednávání o jejím propuštění skrze českou, případně americkou diplomatickou stranu? Jste v nich účasten? Oslovil jste třeba ambasády?

Osobně nevím o žádných jednáních o výměně vězňů mezi Ruskem a USA, která by se měla Alsu týkat. Na ruský soudní systém se ale nemůže spolehnout. Jedinou možností, jak se může znovu setkat se svými dětmi, je tedy výměna vězňů. Jsem velice vděčný ČR i dalším státům a institucím EU za jejich podporu. Rodiny Alsu, Evana a jiných Američanů samozřejmě nemají všechny informace o jednáních.

Komunikoval jste s rodinou Evana Gerškoviče? Jste ve spojení?

Ano.

Co mají tyto dva případy společné?

Případy Evana a Alsu mají některé podobnosti, ale taky některé rozdíly. Evan je obviněn ze špionáže. Alsu je obviněna podle ruských zákonů o cenzuře. Evan byl v době zatčení na reportážní misi. Alsu cestovala do Ruska jako soukromá osoba, žádnou práci tam nedělala. Evan má pouze americké občanství. Alsu je Američanka, ale má i ruský pas. A tato skutečnost nám samozřejmě komplikuje situaci. Ale jak už jsem říkal – o jejich osudu nerozhodují místní soudy, ale Kreml, protože jsou Američané.

Po propuštění vaší ženy volají lidsko-právní organizace jako Amnesty International, Freedom House a tak dále. Jste s nimi v kontaktu?

Ano, jsem s nimi pořád v kontaktu. Alsu má obrovskou podporu ze strany Freedom House, Amnesty International, Committee to Protect Journalists, a také OSN. Otázka je, jak moc si Rusko váží názoru těchto organizací a lidských práv vůbec. Rusko se prezentuje jako ochránce takzvaných tradičních rodinných hodnot, ale drží Alsu, maminku dvou malých dcer, protože je zahraniční agentka. To je nesmysl.

Byl jste teď v USA, v době, kdy prezident Joe Biden mluvil o tom, že by novináři neměli být trestáni za to, co dělají, a že by americká administrativa měla podniknout další kroky vůči Rusku kvůli vězněním novinářům, mimo jiné právě kvůli Evanovi a Alsu.

„Journalism is clearly not a crime. Not here, not there, not anywhere in the world…“

Co přesně to znamená? Co přesně se teď bude dít? Máte pocit, že jste blíž k tomu, aby se Alsu z kazaňské vazební věznice dostala?

„… And Putin should release Evan and Alsu immediately.“ Joe Biden, americký prezident (YouTube, C-SPAN, 28. 4. 2024)

Pořád cítím naději. Přesněji řečeno prezident Biden řekl, že se schválí opatření, včetně sankcí a zákazu vydání víz proti těm, kteří se dopouštějí zneužívání, aby umlčeli tisk. Zatím ale nevím, jak opatření ovlivňují ty, kteří drží Alsu a Evana v zajetí. Osobně pochybuji, že se v dohledné době chystají navštívit USA. Ale účastnil jsem se večeře korespondentů Bílého domu, kde jsem slyšel prezidenta Bidena vyzvat ruského vůdce, aby okamžitě propustil Evana a Alsu. Takže v USA i v Evropě má Alsu velkou podporu. Má podporu i v americkém tisku – jejich případ pokrývají ve Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post. Alsu má obrovskou podporu v Kongresu a mezi mnoha mediálními organizacemi. Problém je ale v tom, že klíč k tomu všemu drží ruská vláda.

„Děti potřebují maminku“

Co vám teď nejvíc pomáhá? Na co nejčastěji myslíte?

Musím být silný a postarat se o dcery. Jsme hudebně a sportovně založená rodina, což nám tyto těžké chvíle pomáhá překonat. V Praze máme spoustu dobrých přátel. Spolu s Alsu jsme tady od roku 1998, Alsu mluví česky mnohem líp než já. Nemá ten strašný ruský akcent. V rádiu Svobodná Evropa máme silný advokátní tým, který nám pomáhá, jinak bych to vůbec nezvládl. Jsem nesmírně vděčný za podporu, kterou od pražských přátel dostáváme. Jsem opravdu vděčný osudu, že moje děti vyrůstají ve svobodném světě, a že je už nic nespojuje s Ruskem. Obě jsou americké občanky a jejich rodilá řeč je angličtina, i když starší mluví docela dobře česky. Sílu ale samozřejmě čerpáme od kamarádů, taky z práce a ze školy. To taky pomáhá.

Máte dvě dcery?

Mám dvě dcery, jedné je 12 a druhé 15 let.

Serveru Hlas Ameriky jste řekl, že za poslední rok musely hodně rychle dospět.

Dělám, co jako otec samoživitel mohu, ale děti potřebují svoji maminku. Existuje pouto mezi matkou a jejími dcerami, které já nenahradím. Tato situace moje děti sblížila, ale Alsu jim samozřejmě chybí.

Mluvíte o ní doma?

Pořád, každý den. I když vám řeknu, že se nám po Alsu stýská a že nám chybí, slovy nedokážu dostatečně popsat skutečné trápení, které já a mé dcery každý den prožíváme. Každé ráno se probouzíme a cítíme její nepřítomnost. Během dne přemýšlíme, co asi dělá a jakými dalšími způsoby ji ruské úřady využívají k jejímu ponížení. Večer vidíme prázdné místo u našeho stolu, usínáme s myšlenkami na ni. A každou noc sním o našem setkaní.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN, youtubový kanál C-SPAN a účet Pavla Butorina na síti X.