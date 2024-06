Markíza přistoupila na podmínky zaměstnanců, tvrdí redaktoři. Zatím zůstávají ve stávkové pohotovosti

Vedení Markízy přistoupilo na podmínky svých zaměstnanců, informuje server SME.sk. Původně přitom vedení stanice oznámilo, že zastavilo jednání s nespokojenými zaměstnanci a bylo prý ochotné přijmout jejich výpovědi. Zhruba čtvrtina pracovníků po managementu žádala zachování základních novinářských principů. Informace o přijetí podmínek přišla ve čtvrtek chvíli po 16.00, kdy také skončilo ultimátum, po kterém novináři slibovali ostré stávky. Bratislava 19:40 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motivem demonstrace před sídlem televize Markíza byly oranžové gerbery | Foto: Jozef Jakubčo | Zdroj: Profimedia

Ohledně stávky zaměstnanců se čekalo na prohlášení odborů, případně stávkového výboru, které mělo přijít po 16.00, kdy skončilo ultimátum, do kterého se má vedení Markízy vyjádřit k požadavkům zaměstnanců.

Redaktoři Markízy však později oznámili, že se zatím nechystají na ostrou stávku. Vedení přistoupilo na jejich požadavky, uvádí server SME.sk. Ve zveřejněném videu redaktoři říkají, že vedení televize přistoupilo na všechny jejich požadavky v tichosti, takže o tom musí informovat.

Zaměstnanci chtěli, aby vedení garantovalo, že se politika ve vysílání nebude upozaďovat, že budou smět dál klást kritické otázky a že se do už schválených reportáží nebude zasahovat bez vědomí autora. Chtějí tedy jistotu, že budou moci dál naplňovat základní principy novinářské práce.

Management Markízy už jedno ultimátum odmítl – zaměstnanci žádali, aby stanice nerušila politickou debatu moderátora Michala Kovačiče a aby se Kovačič mohl vrátit před kamery po letní pauze. Právě on jako první v živém vysílání před necelými dvěma týdny upozornil na údajnou cenzuru v Markíze a stanice jeho pořad v reakci pozastavila.

Redaktoři Markízy tvrdí, že od vedení dostali příslib a jejich podmínky budou splněny. Zůstávají ve stávkové pohotovosti a odmítají televizi opustit, uvádí SME.sk.

RTVS naopak oznámila, že v pondělí pořádá tříhodinový stávkový výstražný pochod, na což upozornil Denník N.

„Bude to první stávka v historii RTVS. Po výstražné stávce vyhodnotíme situaci a jsme připraveni zorganizovat další stávky,“ říkají členové stávkového výboru RTVS. Stávkující však neplánují vstupovat do vysílání ani ho nijak přerušovat.

Manipulace?

V posledních 24 hodinách se odehrálo několik zásadních věcí a informace se zdáli poněkud protichůdné. I stávkový výbor zaměstnanců přiznává, že dění úplně nerozuměl. Vedení Markízy ve středu nejprve rozeslalo zaměstnancům stanovisko, podle kterého s požadavky souhlasí. Psalo o konstruktivním vyjednávání se zaměstnanci.

Během asi 30 minut ale Markíza zveřejnila úplný opak – informovala média, že zaměstnanci prý nechtějí situaci ve skutečnosti zklidnit, a proto s vyjednáváním končí. Stávkový výbor údajně nedorazil na domluvenou schůzku.

Podle zástupců nespokojených zaměstnanců stávkového výboru to ale byla manipulace ze strany ředitele Petera Gažíka, která možná měla i snahu svalit vinu za neúspěšná jednání na zaměstnance. Po středě to tedy vypadalo, že k dohodě zaměstnanců a vedení Markíze nejspíš nedojde.

Demonstrace ve středu

Ve středu v podvečer se před sídlem Markízy daleko od centra Bratislavy v Záhorské Bystrci demonstrovalo na podporu svobodné žurnalistiky. Sešlo se tam několik set lidí, kteří se postavili za nejen novináře Markízy. Novináři čelí tlaku nejen ze strany slovenské vlády, ale také značné nenávisti části veřejnosti.

Markíza dříve byla ze strany vládnoucí garnitury označena jako nepřátelské médium.

„Překládám si to (situaci v Markíze) jako snahu utlumit zpravodajství o politice a jaksi se vymanit ze situace, kdy se v podstatě celá vládní garnitura s televizí nechce bavit. Vedení televize si to vyhodnotilo tak, že v tomto konfliktu asi nechce dál přetrvávat a že řešením bude utlumit nějakým způsobem politické zpravodajství, ubrat,“ popsal pro Český rozhlas Plus reportér Seznam Zpráv Jiří Nádoba.

„Dnes (ve středu) bojujeme za svobodnou televizi Markíza, zítra budeme bojovat za veřejnoprávnost a nezávislost RTVS. Některé boje jsme už prohráli. Z nejsledovanějších médií se postupně vytrácejí svobodné diskuse a objektivní zpravodajství. Tento útok na média, novináře a všechny druhy veřejné kontroly je jen jedním z projevů nastupující autokracie,“ oslovila středeční shromáždění redaktorka dětského vysílání v RTVS Rozália Vlasáková.

Zaměstnance Markízy podpořili novináři, aktivisté a občané. Lidé přišli s transparenty jako „Zastavme normalizaci Markízy“ nebo „útok na média = útok na demokracii“. Symbolem protestu byly oranžové gerbery, které demonstrující vpletli do plotu kolem budovy televize.

Zazněly také výzvy na Renátu Kellnerovou, majitelku české investiční společnosti PPF, která Markízu vlastní, aby se nenechala zastrašit a odvážně se postavila tlakům slovenské vlády.

Do případné ostré stávky by nejspíš vstoupili ti zaměstnanci, kteří se sdružují v odborech. Otázkou je, jak by se Markíza vypořádala s vysíláním zpravodajství a jestli by ho dokázala udržet. Stávka by mohla být poměrně rozsáhlá, dotknout se mohla nejenom redaktorů a moderátorů, ale třeba i dalších profesí, jako jsou kameramani, editoři, maskéři.

Podle informací slovenského Denníku N ale existuje plán, podle kterého by Markíze pomohla sesterská televize Nova a celé zpravodajství by se tak mohlo kompletně vysílat z Prahy.