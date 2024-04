Zachraňte Evana a Alsu! Novináři a média v současném Rusku

Ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022 dramaticky změnila podobu mediální scény v Rusku. Podle organizace Reportéři bez hranic zakázal Kreml téměř všechna nezávislá média, včetně televizí, rádií a webů. Většina velkých západních médií stáhla ze země zahraniční zpravodaje. Novináři, kteří zůstali, mají velmi omezené pole působnosti a žijí v nejistotě, že mohou být za svoji práci kdykoli obviněni ze špionáže, extremismu a dalších údajných přečinů. podcast na východ! Moskva/Praha 18:51 12. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novináři Evan Gershkovich a Alsu Kurmaševová | Foto: Natalia Kolesnikova, Alexander Nemenov | Zdroj: Koláž Český rozhlas / AFP / Profimedia

Jako třeba Evan Gershkovich. Americký korespondent listu Wall Street Journal je od konce března 2023 v ruské vazbě. Ruští vyšetřovatelé ho zadrželi v Jekatěrinburgu, kde sbíral informace pro svůj text o Wagnerově skupině a získal údajně i informace o „jednom ruském obranném podniku“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si 14. díl podcastu Na Východ!

Od dob studené války je to poprvé, co byl americký novinář obviněn ze špionáže. Gershkovich, jeho zaměstnavatel WSJ a americká vláda jakékoli trestné jednání odmítají. Ruští vyšetřovatelé také zatím žádné důkazy nepředložili.

„Připomínám, že za to může být podle současných ruských zákonů odsouzen dokonce až na 20 let. Takže je to opravdu tragický případ, který navíc lidem v Rusku i na Západě připomněl, jak riskantní ta současná práce buď zahraničního, nebo i domácího reportéra je,“ říká ve 14. dílu podcastu Na Východ! Josef Pazderka.

Ruský soud odmítl i jednání o kauci nebo propuštění do domácího vězení.

Naše čtvrtstoletí s Vladimirem Putinem Číst článek

„A nejde jenom o to, že budeš stát před vraty vojenské fabriky a ptát se lidí, kteří jdou ze směny, co si myslí o válce na Ukrajině, jestli jim není hloupé vyrábět náboje, což zjevně Evan Gershkovich dělal,“ doplňuje Ondřej Soukup.

„Můžeš taky jet jenom domů navštívit nemocnou maminku, což se stalo i naší kolegyni Alsu Kurmaševové ze Svobodné Evropy.“

Novinářka a moderátorka s ruským a americkým občanstvím, která působila v Praze v tatarské redakci Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda, byla zadržena nejprve v červnu a následně v říjnu 2023.

Ruské úřady ji obvinily z toho, že řádně nezaregistrovala svůj americký pas a neuvedla, že pracuje pro zahraniční médium, a také z toho, že cíleně sbírala informace o ruských vojenských aktivitách. Rovněž tady soud odmítl žádost o stíhání na svobodě. Kurmaševová svoji vinu odmítá.

Novinář za vraha

Novinářů zadržených v Rusku přibývá, a jak připomínají Pazderka a Soukup, ještě v těžší situaci se ocitají místní žurnalisté, za nimiž nestojí žádné velké zahraniční médium.

V případě Evana Gershkoviche a Alsu Kurmaševové je ale čím dál jasnější společný jmenovatel: jejich americké občanství.

Jak jsme se mýlili v Putinovi aneb signály a kouřové clony. Proč ruská invaze zaskočila i insidery? Číst článek

„Režim v Rusku degradoval natolik, že vlastně sbírá jakákoli takzvaná rukojmí pro výměnu za své lidi. Myslím, že to začalo být zřetelné poté, co americký novinář Tucker Carlson natočil to dlouho diskutované, takzvané interview s Vladimirem Putinem,“ připomíná Pazderka.

Ruský prezident v rozhovoru připustil, že Gershkovich by mohl být vyměněn za nájemního vraha Vadima Krasikova, který v roce 2019 zavraždil za bílého dne v Berlíně čečenského bojovníka. Stopy ke krytí Krasikova tenkrát vedly do nejvyšších pater ruské politiky.

Takové omezování novinářské práce se samozřejmě podepisuje i na kvalitě informací, které se o současném Rusku dostávají na Západ a do dalších zemí.

„Ještě pořád máme v Rusku většinu kontaktů, ještě pořád si nás ti lidé pamatují a jsou ochotni s námi mluvit, když jim zavoláme. Ale bude to každým rokem horší a horší,“ varuje Soukup.

A zatím bohužel nic nenasvědčuje tomu, že by se situace brzy zlepšila. Rok po zadržení Evana Gershkoviche provedly ruské úřady další zátah na novináře z ruských nezávislých médií. Ve vazbě jich skončilo šest.

Reportéři bez hranic uvádí, že od vypuknutí invaze na Ukrajinu opustily Rusko ze strachu před zatčením stovky novinářů.

Poslechněte si celý podcast, audio je nahoře v článku.