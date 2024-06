Co dělat s opilými řidiči? Lotyšsko jim zabavuje auta a posílá je na Ukrajinu, slouží třeba jako sanitky

Z Lotyšska míří na Ukrajinu auta zabavená opilým řidičům. Riga už tak dodala ukrajinské armádě celkem na 1500 vozů. Na frontových liniích slouží hlavně jako sanitky. Přísun aut nevázne, na parkovištích lotyšské policie je jich stále dost. Riga 20:24 6. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté pomáhají místnímu obyvateli při evakuaci do Charkova kvůli ruskému ostřelování u města Vovčansk | Zdroj: Reuters

Lotyšské úřady zabavují auta těm, kteří řídili pod vlivem alkoholu. Dobrovolníci ho opraví a taky upraví pro potřeby ukrajinské armády nebo nemocnic. Vše je financováno dárci. O dodání vozů na Ukrajinu se stará lotyšská nevládní organizace s názvem Agendum.

Nechybí jim noha, ale frontová linie. Ukrajinka vrací život vojákům, kteří se odmítají vzdát Číst článek

S nápadem přišel zakladatel organizace Reinis Pozňaks. Prý ho překvapilo, kolik aut policie zabaví, nečekal, že řidičů pod vlivem bude tolik. Agentuře AFP řekl, že každý víkend dopraví z Lotyšska na Ukrajinu tak 30 až 40 aut. Jsou mezi nimi ale i vozy od lotyšských dárců, nejen ty zabavené, i když takových je prý hodně.

Občas je v nich nalepená ruská vlaječka, když byl majitel z ruské menšiny. V dvoumilionovém Lotyšsku žije něco přes půl milionu etnických Rusů.

Lotyšsko totiž koncem roku 2022 zpřísnilo postih za jízdu pod vlivem alkoholu. Když má řidič nad 1,5 promile, je to trestný čin, hrozí za to veřejně prospěšné práce nebo vězení, ale nejčastějším postihem bývá pokuta a konfiskace vozu.

Lotyšské veřejnoprávní stanici LSM to řekl policejní šéf Juris Jančevskis. Uvedl také, že loni policie zabavila přes 800 aut. Dřív šla do dražby nebo do šrotu, teď už druhým rokem putují na Ukrajinu.

Bezpečnostní spolupráce

A zdá se, že tato pomoc je čím dál důležitější. Lotyšský zdravotník, který dlouhodobě působí na Ukrajině a vystupuje pod přezdívkou Duch z Dnipra, mluvil o zoufalé potřebě aut na frontě. Zpočátku prý chtěli hlavně terénní vozy nebo SUV. Teď už jsou vděční za každé auto, kterým mohou převážet raněné.

Ukrajina dostane díky české iniciativě munici za 40 miliard. Přispělo 15 zemí, řekl Fiala Číst článek

Lotyšsko v dubnu podepsalo s Ukrajinou dohodu o bezpečnostní spolupráci na deset let. Týká se kybernetické bezpečnosti, odminovávání nebo bezpilotních technologií. Drony Lotyši na Ukrajinu už posílají, celkem by to mělo být asi tisíc bojových dronů, uvádí lotyšský ministr obrany Andris Sprúds.

Riga se také zavázala, že Ukrajině poskytne vojenskou pomoc ve výši čtvrtiny procenta lotyšského HDP. Letos by to měly být v přepočtu necelé tři miliardy korun. Takové bilaterální dohody už letos Kyjev uzavřel asi s patnácti zeměmi, třeba s Británií, Německem, Francií nebo Kanadou. Na konci května se k nim přidalo i Švédsko, Norsko a Island, o podobné dohodě jedná i s Českem.

Lotyši také nedávno oznámili, že dají v přepočtu skoro 250 milionů korun na českou iniciativu na nákup munice pro Ukrajinu.