ONLINE: Ukrajina vyšle do Istanbulu svou delegaci, řekl Zelenskyj. Sám se jednání s Rusy nezúčastní

Ukrajinskou delegaci na jednání se zástupci Ruska v Istanbulu povede ministr obrany Rustem Umerov. Delegace má mandát jednat o uzavření příměří, oznámil ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj novinářům po jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem v Ankaře. Sledujeme online Ankara 16:15 15. května 2025 Zelenskyj šéfa Kremlu opakovaně vyzýval, aby spolu jednali osobně a do Turecka skutečně odcestoval

Zelenskyj podle agentury Reuters řekl, že on osobně by v Istanbulu neměl co dělat a že ukrajinská strana nyní čeká, až od Turecka a Spojených států dostane informace ohledně začátku jednání.

Přímé rozhovory s Ukrajinci navrhl v neděli ruský prezident Vladimir Putin a Zelenskyj ho následně vyzval, aby se setkali osobně. Ve středu však vyšlo najevo, že šéf Kremlu do Turecka nepřijede.

Podle agentury AFP Zelenskyj ve čtvrtek ujistil, že je stále připraven k „přímým jednáním“ s ruským prezidentem, která by ale nemusela být nutná, pokud by se delegacím na nižší úrovni podařilo domluvit na klidu zbraní. Přístup Ruska ale podle ukrajinského prezidenta svědčí o tom, že Moskva to s jednáním o míru nemyslí vážně.

Ukrajinský prezident ve čtvrtek v Ankaře opět naléhal na vyvinutí silnějšího tlaku na Moskvu a zpřísnění sankcí, pokud se ukáže, že Rusko není ochotno vážně jednat. Přístup Ruska k nynějším jednáním v Turecku podle Zelenského ukazuje neúctu Moskvy vůči hostitelské zemi a také americké administrativě prezidenta Donalda Trumpa.

„Rusko necítí, že musí (válku) ukončit, což znamená, že na Rusko není vyvíjen dostatečný politický, ekonomický a další tlak, a proto žádáme o odpovídající sankce, pokud nedojde k příměří, pokud nebudou přijata žádná závažná rozhodnutí,“ prohlásil Zelenskyj.

Diskuze nebo šaráda

Nejmenovaný ukrajinský diplomatický zdroj už dříve ve čtvrtek Reuters řekl, že Kyjev uvažuje o tom, že do Istanbulu pošle tým, aby zjistil, zda je ruská delegace ochotná vést „seriózní diskuzi“ a zda má vůbec pravomoc činit nějaká samostatná rozhodnutí.

Pokud nicméně vyjde najevo, že Rusové k nynějšímu jednání nepřistupují vážně, „budeme mít právo si myslet, že jde o ruskou šarádu, a ne smysluplnou práci ve prospěch míru“, dodal tento ukrajinský představitel.

Šéf ruské delegace, Putinův poradce Vladimir Medinskij podle ruských médií novinářům uvedl, že ruská delegace je při jednáních s Ukrajinci připravená jednat o možných kompromisech.

Putin v neděli navrhnul, aby se přímé rozhovory s Ukrajinou uskutečnily právě v Istanbulu. Zelenskyj šéfa Kremlu opakovaně vyzýval, aby spolu jednali osobně a do Turecka proto skutečně odcestoval. Ve středu večer však vyšlo na najevo, že Putin do Istanbulu nepřijede, ruskou delegaci vede jeho poradce Vladimir Medinskij.

Ruská armáda v únoru 2022 na Putinův rozkaz vpadla do sousední země. V Istanbulu se krátce po začátku války uskutečnilo rusko-ukrajinské jednání, zastavení konfliktu to však nepřineslo. Ruská strana čtvrteční možné setkání interpretuje jako pokračování právě tohoto dialogu.