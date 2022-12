Putin na Kerčském mostě? Kreml se snaží držet prezidentovu image, věří politický geograf Romancov

Rusko v pondělí zaútočilo na Ukrajinu novou vlnou vzdušných útoků. Ukrajinská infrastruktura na severu země je v důsledku toho ochromena. „Rusové mají pravděpodobně pocit, že ukrajinští vojáci budou možná bojovat méně obětavě a statečně, když budou vědět, že jejich blízcí doma nemají světlo a vodu,“ odhaduje politický geograf Michael Romancov v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha/Kyjev 20:38 6. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin při kontrole Kerčského mostu | Foto: Sputnik/Mikhail Metzel | Zdroj: Reuters

„Oč méně se totiž daří ruským ozbrojeným silám v boji proti ukrajinské armádě, o to více se snaží destabilizovat ukrajinské zázemí,“ soudí Romancov. Nejdůležitějšími terči jsou elektrárny a rozvodny elektrického proudu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politický geograf z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity Praha Michael Romancov. Moderuje Zita Senková

Zatímco tyto útoky jsou určeny pro ukrajinské publikum, ruské úřady se zaměřují i na domácí. Právě Rusům byly určeny zprávy o údajné osobní kontrole Kerčského mostu prezidentem Vladimirem Putinem. „Opravdu se nedomnívám, že by tam ale Vladimir Putin byl osobně,“ odmítá to Romancov.

„Víme, že se Putin v posledních letech od veřejnosti izoluje. Když se na veřejnosti objeví, trvá to většinou jen několik málo hodin, než se podaří identifikovat lidi, kteří jsou kolem něj. A vždycky jde o dostatečně známé stejné tváře.“

Truchlící matky? Ne, osvědčené prominentky: média odhalila jména žen, které se setkaly s Putinem Číst článek

Podle pondělních zpráv přejel Putin po opraveném Kerčském mostě ve voze značky Mercedes. Na videu zveřejněném ruskými médii je Putin za volantem osobního automobilu, kde ho z místa spolujezdce o stavu mostu informuje ruský vicepremiér Marat Chusnullin. Ze záběrů není přímo jasné, kudy auto jede.

Podle Romancova je velmi nepravděpodobné, ne-li vyloučené, že by Vladimir Putin reálně na Kerčském mostě byl. Signál, který tím Kreml vysílá, je ale podle něj zřejmý: Kreml pořád chce držet image Vladimira Putina z dob jeho premiérství.

„Z této doby pocházejí fotografie do půli těla svlečeného Putina jedoucího na koni, lovícího zvěř a učícího ptáky létat. A právě takový obraz má být replikován v médiích i teď,“ upozorňuje politický geograf.

„Tady je očividná snaha čelit Zelenskému. A ukázat ruskému publiku, že ten, kdo je v bunkru, je Zelenskyj. Zatímco Putin jezdí po Kerčském mostě.“

Romancov soudí, že jde o snahu ukázat Putina téměř v první linii. A hlavně vymezit se vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému.

„Podle ruských propagandistů a ruských vládních médií je Zelenskyj zalezlý v bunkru. To samozřejmě není pravda. Tady je očividná snaha čelit Zelenskému. A ukázat ruskému publiku, že ten, kdo je v bunkru, je Zelenskyj. Zatímco Putin jezdí po Kerčském mostě.“

Naše zbraň? Pojištění lodí

V úterý začalo platit embargo Evropské unie na dovoz ruské ropy a také cenový strop. K omezením se přidaly i další západní země.

Embargo na ruskou ropu schválila Unie už v létě, šest měsíců se měnila logistika, vysvětluje Bartuška Číst článek

„Od roku 2014 víme, že pokud se Evropská unie dohodě na sankcích, tak to umí dodržovat. Teď se o to pokoušíme jakožto kolektivní Západ globálně. Uvidíme, jak to bude fungovat. Jedna věc je stanovit si finanční rámec a druhá věc je, jak donutit ostatní, aby to neporušovali,“ říká Romancov.

Lodě, které suroviny do Evropy vozí, musí být pojištěné – a většina světové námořní dopravy to má zasmluvněno u západních pojišťoven. „Myslím, že tohle je teď naší nejúčinnější zbraní,“ uzavírá politický geograf.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je výše v článku.