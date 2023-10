Nechce se mi věřit, že se vrátíme do systému, kde i policisté sklání hlavu, říká slovenská novinářka

Prezidentka Zuzana Čaputová pověří v pondělí Roberta Fica sestavením nové vlády. Jeho strana Smer zvítězila s téměř 23 procenty, a její předseda se tak může stát počtvrté premiérem. „Robert Fico mluví o tom, že by chtěl po třech a půl letech hlavně stabilní vládu. Nevím, zda to bude se SNS stabilní,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál o vyjednávání novinářka z deníku SME Zuzana Kovačič Hanzelová. Rozhovor Praha 13:10 2. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico na tiskové konferenci Smeru po parlamentních volbách | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Robert Fico tvrdí, že ještě s nikým o možné koaliční spolupráci nejednal, že to je vše otázka následujících dní. Přesto, myslíte si, že už v hlavě má přesný scénář toho, jak by to mohlo vypadat?

Nejen v hlavě, Robert Fico je v politice 30 let, určitě probíhají neformální rozhovory. I když to všichni popírají, bývá to tak, že každá strana pošle nějaké emisary a oťukává se, jak přibližně budou reagovat. Jedna věc je, co říká Robert Fico na tiskovkách, druhá věc je, co se děje na pozadí. Takže určitě má i představu a určitě má nějaké kontakty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Progresivní Slovensko, které skončilo na druhém místě, tvrdí, že udělá vše proto, aby Robert Fico nevládnul. Jaké má ale možnosti? Poslechněte si celý rozhovor.

„Nejdražší nevěstou“ se stala strana Hlas, bez které se budoucí vláda asi neobejde. Čekáte, že tuto situaci Peter Pellegrini využije a bude dělat drahoty?

Už v neděli celá strana Hlas říkala, že budou chtít, aby byl Pellegrini premiérem, i když na to nemají výsledek. To je jedna z pozic, které využijí. Robert Fico včera řekl, že jim máme dát dva týdny, takže vyjednávání úplně rychle nepůjde. Každá strana logicky využije svojí pozice na co největší zisky.

Kde by Robert Fico mohl narazit?

Nejpravděpodobnější koalice, kterou by asi preferoval, je s Hlasem a SNS. Andrej Danko, šéf SNS a bývalý předseda parlamentu, který během svého mandátu často jezdil řečnit do Ruska, původně vypadal, že se do parlamentu nedostane. Posbíral ale všelijaké menší strany z lehce dezinformačního až extremistického spektra.

Stalo se mu ale, že se jako jediný původní člen SNS dostal na kandidátku a všichni ostatní jsou odjinud. Hrozí mu, že poslanecký klub nebude stabilní, a to bude největší výzva. Robert Fico stále říká, že chce po třech letech chaosu hlavně stabilní vládu. Nevím, jestli se mu to se SNS podaří.

Na druhém místě skončilo Progresivní Slovensko, které tvrdí, že udělá vše pro to, aby Fico nevládl. Jaké má možnosti?

Vypadá to, že možnost má jen jednu. Složit vládu s Hlasem, SaS a KDH. U KDH vidím největší možné rozpory, protože křesťanští demokraté jsou konzervativní a katolická strana. Progresivní Slovensko je liberální. Neshodnou se v kulturních a sociálních otázkách, jako je manželství pro všechny nebo registrované partnerství, které u nás stále ještě není.

Vítězové a poražení voleb. Resuscitace Fica, ‚drahá nevěsta‘ Pellegrini, ale i fiasko neofašistů či Kollára Číst článek

Fico v neděli nechtěl konkretizovat, jaké by byly kroky jeho vlády. Přesto zmínil možné změny ve fungování policie a státních zastupitelství. Co může udělat a co bude s kauzami, ve kterých figurují jeho blízcí?

To je největší otázka. Včera měl první tiskovou konferenci po skončení kampaně. Byl velmi smířlivý, dokonce i k novinářům, které celé roky upřímně nemá rád. Dokonce řekl, že by s novináři chtěl mít profesionální vztah, odpovídal na všechny otázky, ani se nerozčílil.

Při otázkách o policejním prezidentovi a speciálním prokurátorovi řekl, že je třeba je vyměnit, protože jsou to političtí nominanti Igora Matoviče. Pokud vznikne Ficova vláda, jejich osud je zpečetěný.

Těžko říct, co se teď stane. Poslední tři a půl roku jsme měli policii, která celkem svobodně vyšetřovala. Nechce se mi věřit, že bychom se vrátili zpět do systému, kde by policisté najednou ze dne na den sklonili hlavu a nic nevyšetřovali. Nezbývá nám než doufat, že policie už nabrala sebevědomí a bude dál dělat svoji práci bez ohledu na to, kdo je policejní prezident.