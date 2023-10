Vítězové a poražení voleb. Resuscitace Fica, ‚drahá nevěsta‘ Pellegrini, ale i fiasko neofašistů či Kollára

„Volby vyhrál Smer. Je to velmi špatná zpráva pro Slovensko. Ještě horší by byla, pokud by se Ficovi podařilo sestavit vládu. Naším cílem stále zůstává, a uděláme pro to všechno, aby se to nestalo.“

Michal Šimečka (předseda Progresivního Slovenska)