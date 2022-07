Do rezidence srílanského prezidenta vtrhli rozhněvaní demonstranti. Státník stihnul uprchnout

Srílanský prezident Gotabaja Radžapaksa v sobotu uprchl ze své rezidence v Kolombu. Jen pár minut na to do budovy vtrhly tisíce rozhněvaných demonstrantů, uvedla agentura AFP s odvoláním na místní bezpečnostní zdroje. Na ostrově se v posledních dnech odehrávaly mohutné protesty proti nejhorší ekonomické krizi, jaká zemi postihla za posledních sedm desetiletí.

Na záběrech soukromé televizní stanice Sirasa TV bylo vidět davy lidí mířící do přísně střeženého prezidentského paláce. Podle srílanských bezpečnostních zdrojů zůstává Radžapaksa prezidentem a armáda ho chrání na blíže neurčeném místě.

Ostrovní země, kde žije 22 milionů obyvatel, se potýká s nedostatkem deviz, kvůli kterému má problém zaplatit dovoz paliv, potravin a léků. Lidé se měsíce potýkají s rostoucí inflací a výpadky energie. Kvůli nedostatku pohonných hmot omezila vláda jejich prodej veřejnosti.

Massive crowd is flocking towards Colombo to join the July 9th protest.https://t.co/Rp39XkETdD #LKA #SriLanka #SriLankaCrisis #July9th pic.twitter.com/HwSwbhk9kZ