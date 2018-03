4. 10. 2016 |Jaroslav Skalický |Historie

6. DÍL SERIÁLU. Počátky prezidentování Václava Havla, kterému by ve středu bylo 80 let, byly stejně bouřlivé jako tehdejší doba. Patří k nim i historky o tom, jak se bohémský Havel nechtěl nechat připravit o soukromí a utíkal svým bodyguardům. Ochranka tak kvůli němu musela dělat výjimky a chodila i do míst, kterým by se obyčejně vyhla.