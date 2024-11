Trump podle projekcí zvítězil i v Nevadě. Sečíst zbývá poslední klíčový stát Arizonu, kde také vede

Republikán Donald Trump podle projekcí stanic NBC News a CBS News porazil demokratku Kamalu Harrisovou také v klíčovém státě Nevada, což mu vynese dalších šest volitelských hlasů. Trump, který přesvědčivě zvítězil v úterních prezidentských volbách a v lednu se po čtyřleté pauze vrátí do Bílého domu, Nevadu nezískal ani v roce 2020, ani v roce 2016. Las Vegas 11:03 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump v Nevadě v Las Vegas při setkání s podporovateli v kubánské restauraci Havan Express Cuban (24. října 2024) | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Nevada naposledy republikánského prezidentského kandidáta zvolila v roce 2004, kdy tam zvítězil George Bush mladší. V letech 2016 Trumpa v Nevadě porazila demokratka Hillary Clintonová a v roce 2020 Joe Biden. V obou případech však rozdíl činil méně než 2,5 procentního bodu, připomněla stanice NBC News.

Trump a jeho Republikánská strana si v Nevadě od té doby získali přízeň mnoha hispánských voličů. Trump v rámci kampaně opakovaně navštívil Las Vegas, kde mimo jiné sliboval, že spropitné nebude podléhat zdanění. Mnoho obyvatel města pracuje v pohostinství a v zábavním průmyslu. Harrisová při návštěvě státu nedanění spropitného také podpořila.

Za kolísavé státy neboli swing states, jejichž zisk rozhoduje o vítězi amerických voleb, bylo letos označováno sedm amerických států: Georgia, Severní Karolína, Pensylvánie, Michigan, Wisconsin, Arizona a Nevada. Podle projekcí hlavních amerických stanic Trump získal všechny státy kromě Arizony, kde sčítání pokračuje a kde má Trump výrazný náskok.

Po sečtení 74 procent hlasů měl v Arizoně 52,5 procentního bodu, zatímco Harrisová 46,6. Server New York Post s ohledem na Trumpův pravděpodobný zisk Arizony napsal, že Trump je prvním prezidentským kandidátem za 40 let, kterému se povedlo získat všechny swing states. Naposledy se to podařilo v roce 1984 republikánovi Ronaldu Reaganovi, který získal 49 z 50 států.

Ke čtvrtečnímu večeru měl Trump podle CBS News v Nevadě po sečtení 97 procent hlasů 50,8 procentního bodu, zatímco Harrisová 47,4. S Nevadou tak Trump podle projekcí stanice má 301 volitelských hlasů, což je o 31 víc, než potřeboval k volebnímu vítězství.

V Nevadě je velmi oblíbené korespondenční hlasování, které Trump ve volbách v roce 2020 kritizoval a označoval za nespolehlivé.

Letos však Republikánská strana své voliče podporovala v korespondenční volbě a sám Trump své stoupence vyzval, aby hlasovali jakýmkoliv možným způsobem.