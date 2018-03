5. 3. 2017 |Vojtěch Koval |Zprávy z domova

Audit svých příjmů zveřejní ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO do konce příštího týdne. Radiožurnálu to řekl s tím, že finanční správa ještě nedala dohromady všechny podklady jeho příjmů za posledních 22 let.