Pavel jednal se šéfy policie a Nejvyššího kontrolního úřadu. Řešili bezpečnost i audit na Hradě

Nově zvolený prezident Petr Pavel se ve čtvrtek sešel se šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou, podle něhož není reálné stihnout další audit v prezidentské kanceláři ještě do březnové inaugurace. S policejním prezidentem Martinem Vondráškem mluvil Pavel o ochraně hlavy státu i o osudu bezpečnostních kontrol na Pražském hradě. Tým Petra Pavla také potvrdil, že náčelníkem vojenské kanceláře Hradu se stane generál Radek Hasala. Praha 22:05 2. února 2023 Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala po schůzce uvedl, že další audit na Hradě se do nástupu nového prezidenta nestihne | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel v minulých dnech dal najevo, že necítí důvěru k části útvaru pro ochranu prezidenta, který bude mít na starosti jeho bezpečnost po inauguraci.

Policejní prezident Martin Vondrášek míní, že útvar odvádí dobrou práci. Novinářům po jednání v pražském Hrzánském paláci řekl, že od Pavla nezazněl požadavek na personální změny.

Mluvili spolu o ochraně nového prezidenta i objektů, ve kterých bude sídlit, jednat a bydlet.

Policejní prezident Martin Vondrášek přichází na jednání s Petrem Pavlem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bezpečnostní prostředí na Hradě je podle policejního šéfa problematické, protože kompetence si mezi sebe dělí útvar na ochranu prezidenta, Hradní stráž, bezpečnostní odbor prezidentské kanceláře i vojenská kancelář.

Ohledně kontrol při vstupu do areálu Pražského hradu odkázal Vondrášek na pravidelnou půlroční analýzu rizik. Další hodnocení je v plánu na přelomu března a dubna, až poté padne návrh na další podobu kontrol.

Audit na Hradě?

Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala po schůzce s Pavlem uvedl, že další audit na Hradě se do nástupu nového prezidenta nestihne.

Závěr kontroly hospodaření a jí podřízených organizací, kterou už úřad dokončil, by podle něj mohl být zveřejněný v řádu maximálně několika týdnů. Do té doby je vázán mlčenlivostí.

Petr Pavel s Miloslavem Kalou | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pavel hovořil o novém auditu v prezidentské kanceláři v souvislosti s podezření z neoprávněného nakládání s utajovanými dokumenty a jejich skartací na Hradě za éry prezidenta Miloše Zemana. V rozhovoru pro týdeník Respekt řekl, že po inauguraci chce nechat důkladně prohlédnout prostory na Pražském hradě.

Petr Pavel

@general_pavel Pan @Miloslav Kala mě informoval, že je vázán mlčenlivostí ve vztahu k probíhající kontrole Kanceláře prezidenta republiky. Nabídl mi, že po zveřejnění výsledků kontroly odpoví na dotazy s nimi související. O případné možnosti dalšího auditu budeme jednat až následně. 54 2034

Tým Petra Pavla také potvrdil, že náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta Petra Pavla bude brigádní generál Radek Hasala.

Na jeho jmenování se budoucí hlava státu dohodla s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Pavlova mluvčí to řekla serveru Lidovky.cz. Hasala by se měl ujmout funkce poté, co nová hlava státu složí 9. března prezidentský slib.

Jana Vohralíková nová kancléřka prezidenta Petra Pavla a tajemník Radko Hokovský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V dohledné době se chce s Pavlem setkat i předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Nejsilnější opoziční hnutí chystá adresovat zvolenému prezidentovi dopis. Chce v něm mimo jiné shrnout nejpalčivější problémy společnosti a poukázat na podle ANO nedostatečnou komunikaci vlády s opozicí.