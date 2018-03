22. 3. 2015 |Vít Pohanka |Zprávy ze světa

V Polsku se připravuje blokáda takzvané „silnice smrti“. Aktivisté budou od pondělí do pátku komplikovat provoz na jedné ze dvou hlavních tras do České republiky. Na problémy se musejí připravit řidiči plánující cestu do Vratislavi z Náchoda a Králíků.