V Pásmu Gazy se tenčí zásoby potravin. Izrael nadále blokuje přísun nových dodávek

Rusko chce buď uzavřít mír za svých podmínek, nebo docílit toho, aby se z jednání stáhl Trump, říká Bříza

„Rusko chce docílit toho, že se Donald Trump z jednání stáhne, ale stáhne se tak, že opustí Ukrajinu úplně a řekne, to je váš problém, to by Rusku vyhovovalo také,“ říká Vlastislav Bříza.