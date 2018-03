Jablonecko

4. 9. 2013 |Šárka Škapiková |Regiony

Brzy to bude sto let, co se v Jizerských horách protrhla přehrada na Bílé Desné. Zaplavila tehdy okolní domky, při neštěstí zahynulo 62 lidí. Jako vzpomínku na ně a také na počest významné technické památky se teď z místa někdejší katastrofy má stát turistická atrakce. Bude unikátní nejen v rámci Česka, ale i celé Evropy.