‚18 měsíců nebo déle.‘ Vláda schválila návrh na evidenci ubytovaných, ochránce soukromí oslyšela

Každý kdo přespí v komerčním ubytování, jedno zda v hotelu nebo v kempu, bude evidovaný ve státní databázi eTurista. Alespoň s tím počítá novela zákona o cestovním ruchu, kterou minulý týden ve středu vláda odeslala do Sněmovny.

Zákon si klade za cíl digitalizovat dnešní papírové knihy, do kterých ubytovatelé zapisují své hosty. Pokud nejde o cizince, informace o pobytu se centrálně nesbírají, nicméně státní orgány si je ve vybraných případech mohou individuálně vyžádat.

Nově by ale všechny informace měly být vedené v elektronické databázi pod správou ministerstva pro místní rozvoj, které vede šéf Pirátů Ivan Bartoš. V obcích, které nevybírají poplatek z pobytu, by to dle návrhu mělo být 18 měsíců. V obcích, které poplatky vybírají, to pak bude šest let.

Že taková evidence nepřiměřeně zasahuje do soukromí, namítal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ten ale promeškal lhůtu pro připomínkové řízení a své výhrady zaslal až s půlročním zpožděním, které pro server iROZHLAS.cz omlouval „pracovní neschopností odpovědného referenta v souvislosti s personální poddimenzovaností úřadu“.

Podle úřadu není vhodné, aby stát centralizovaně evidoval, kdo kde přespává. „Často se jedná o osobní údaj, po kterém nic není ani ubytovateli/hostiteli, natož státu,“ namítal úřad a odkazoval při tom i na stanovisko evropského inspektora ochrany osobních údajů, který plošnou evidenci hostů taktéž označil za nevhodnou.

I navzdory promeškané lhůtě ministerstvo letos v dubnu deklarovalo ochotu výhrady úřadu řešit. „Připomínky, návrhy a doporučení ÚOOÚ byly samozřejmě v maximální míře zapracovány,“ napsala nyní serveru iROZHLAS.cz mluvčí resortu Karolína Nová, podle které došlo rovněž i na osobní jednání se zástupci úřadu.

Úřad ale potvrdil pouze to, že k jednání došlo. „Připomínky Úřadu pro ochranu osobních údajů k návrhu zákona [...] nebyly akceptovány, přestože s ministerstvem pro místní rozvoj proběhlo několik jednání k jejich vypořádání,“ sdělil jeho mluvčí Milan Řepka.

Jak plyne z verze návrhu odeslaného do Sněmovny, tak oproti původnímu plánu došlo ke zkrácení evidenční lhůty v případě obcí, které nevybírají poplatek z pobytu. Nyní se mají informace o tom, kdo, kdy a kde přespal, uchovávat alespoň půldruhého roku, v případě obcí vybírajících poplatek pak šest let. Původně byla lhůta v obou případech šestiletá.

Bartoš doufá ve změnu

Ministr pro místní rozvoj a pirátský předseda Ivan Bartoš po jednání vlády Radiožurnálu řekl, že délka uchovávání údajů je odvozená od požadavků stanovených jinými zákony. „Byl bych rád, kdyby se při projednávání ve Sněmovně ta povinnost zkrátila třeba na polovinu,“ doplnil Bartoš.

Také zdůraznil, že zavedení evidence turistů je navázané na čerpání prostředků z Národního plánu obnovy. Ubytovatelům by mělo přinést zmenšení byrokracie, obcím lepší výběr poplatků z pobytu.

Podle Bartoše pak také zákon umožní obcím regulovat na svém území krátkodobé pronájmy nabízené online platformami, jako je třeba Airbnb, které podle ministra v některých turistických lokalitách zmenšují dostupnost dlouhodobého bydlení.

Na schválení novely vládou zareagoval Jiří Kadeřávek, který v roce 2009 inicioval založení tuzemské pirátské strany. Na Facebooku napsal, že kvůli novele strana nyní „představuje politický nástroj, který pracuje proti ideálům, pro které byla založena, tedy včetně striktní ochrany soukromí občana,“ a z partaje vystoupil.