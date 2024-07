Požár na severu Kalifornie pohltil 1000 kilometrů čtverečních. Úřady evakuovaly přes 4000 lidí

Požár nazvaný Park Fire vypukl na okraji města Chico severně od kalifornské metropole Sacramenta a šíří se směrem na sever přes převážně neobydlené oblasti, přičemž vysílá do vzduchu vysoké oblaky kouře. Vynutil si již evakuace více než 4000 lidí a zničil přes 130 budov. V pátek se plameny přiblížily k národnímu parku Lassen Volcanic, jehož správa musela vyklidit svou centrálu v horské obci Mineral.

Podle posledního hlášení kalifornské lesnické a hasičské agentury Cal Fire se požár postupně rozšířil na přibližně 970 kilometrů čtverečních, což je zhruba dvojnásobek rozlohy Prahy. Dostal se tak mezi 15 největších požárů v dějinách Kalifornie a nejspíše dál poroste.

„Je tam obrovské množství paliva a bude to tímhle vysokým tempem pokračovat,“ řekl o šíření ohně velitel hasičské operace Billy See. Park Fire i v pátek večer zůstával klasifikovaný jako zcela nekontrolovaný, zatímco počet hasičů zapojených do boje s požárem narostl na skoro 2500.

Podle úřadů jej způsobil jistý 42letý muž z města Chico, který stlačil hořící auto do příkopu u silnice a pak z místa činu odešel. Policie již podezřelého zatkla, v pondělí by měl poprvé stanout před soudem.

Park Fire je jedním z desítek významných požárů, které aktuálně na západě Spojených států hoří. Mnohé z nich zažehl úder blesku, což je případ i toho vůbec největšího, který aktuálně zuří na pomezí států Oregon a Idaho. Rozhořel se 17. července a za deset dní zachvátil přes 1600 kilometrů čtverečních, přičemž v pátek stále nebyl pod kontrolou.