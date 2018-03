8. 11. 2016 |Robert Mikoláš |Zprávy ze světa

Západní protiteroristická komanda likvidují bojovníky takzvaného Islámského státu. Speciální jednotku má na Blízkém východě i Velká Británie. Londýn chce zlikvidovat především džihádisty s britským pasem. Cílem je zabránit návratu bojovníků IS do Evropy a odvrátit tak případné teroristické útoky. O tajné misi informoval britský list The Sunday Times, který se odvolává na zdroj z britského ministerstva obrany.