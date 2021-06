Čtyři členové saúdského komanda, které zabilo novináře Chášukdžího, prošli výcvikem v USA

Komando, které před třemi lety zabilo saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, prošlo polovojenským výcvikem ve Spojených státech. Informoval o tom americký deník The New York Times. Podle něj výcvik schválilo americké ministerstvo zahraničí v době vlády prezidenta Baracka Obamy. Školení potom údajně pokračovalo ještě minimálně první rok funkčního období jeho následovníka Donalda Trumpa. New York 20:03 24. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinář Džamál Chášukdží. | Foto: Middle East Monitor/Handout | Zdroj: Reuters

Školení organizovala soukromá bezpečnostní společnost Tier 1 Group, která má centrálu ve státě Arkansas. Podle její mateřské firmy Cerberus byl výcvik zaměřený hlavně na obranu.

OSN potvrdila výhrůžku smrtí vůči vyšetřovatelce vraždy Chášukdžího od saúdskoarabského úředníka Číst článek

Zahrnoval například bezpečnou střelbu, rychlou reakci na útok, nácvik sledování nebo třeba boj zblízka. Tak to alespoň pro deník The New York Times popsal Louis Bremer ze společnosti Cerberus, který se za Trumpa ucházel o post v Pentagonu.

Podle něj se v roce 2017 výcviku zúčastnili čtyři členové speciálního komanda, které o rok později zabilo novináře Chášukdžího. Dva z nich přitom byli taky na dřívějších školeních v letech 2014 až 2015.

Podle Louise Bremera ze společnosti Cerberus neměl výcvik žádnou souvislost „s dalšími ohavnými operacemi saúdskoarabských agentů“. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že tělo Chášukdžího bylo rozpuštěno v kyselině na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu.

Americké tajné služby vydaly po roce zprávu o smrti Chášukdžího. Vraždu měl schválit sám korunní princ Číst článek

Bremer taky zdůrazňoval, že je úkolem americké vlády a vládních agentur, aby cizince školené ve Spojených státech prověřily a případně jim podobné výcviky zakázaly. Deník The New York Times nicméně upozornil na to, že samotný výcvik se odehrával ve stejném čase, kdy elitní komando začínalo s únosy, zatýkáním a mučením lidí nepohodlných pro saúdskoarabský režim.

Americké ministerstvo zahraničí odmítlo potvrdit, jestli Saúdové měli licenci k výcviku ve Spojených státech. Případ odmítla komentovat taky ambasáda Saúdské Arábie ve Washingtonu.

Podle amerického deníku případ upozorňuje na to, jak problematické je organizovat podobné výcviky pro agenty nedemokratických zemí a jak málo se o těchto aktivitách ví. I přes to podobné spolupráce můžou podle New York Times v budoucnu pokračovat nebo dokonce narůstat, protože se americké bezpečnostní firmy budou snažit nahradit ztráty spojené se stahováním amerických vojáků z Blízkého východů a z dalších oblastí.