konkurence

12. 5. 2016 |Viktor Daněk |Zprávy ze světa

Čína vyváží do Evropy výrobky za dumpingové ceny, Evropský parlament proto nesouhlasí s uvolněním obchodu. Čína tvrdí, že se koncem roku stane tržní ekonomikou, a žádá odstranění takzvaných antidumpingových cel. To by ovšem podle europoslanců mohlo poškodit například ocelářský průmysl. O práci by tak mohly přijít stovky tisíc lidí.