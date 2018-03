25. 9. 2016 |Maňourová Anna |Zprávy ze světa

Island už po šesté obhájil titul ‚nejmírumilovnějšího‘ státu světa, obecně to ale se světovým mírem nijak růžově nevypadá. Na základě každoročního výpočtu GPI (Global Peace index) o tom informoval Institute for Economics and Peace.