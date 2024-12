Zmocněnec: Ruská prohlášení o míru jsou podmínky kapitulace. To Ukrajinci ani my nemůžeme připustit

Generální tajemník NATO Mark Rutte svolal na příští středu do Bruselu schůzku představitelů několika zemí a lídrů Evropské unie k diskuzi o případném příměří ve válce na Ukrajině. „Jde o to, aby Ukrajina byla přikryta podobným bezpečnostním pláštíkem nebo deštníkem, jako jsme my,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál zvláštní zmocněnec českého ministerstva zahraničí pro Východní partnerství David Stulík. Rozhovor Praha 21:52 13. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rutte využívá fyzickou přítomnost ukrajinského prezidenta v Bruselu, říká Stulík (archivní foto) | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Co může o obsahu a zaměření avizované bruselské schůzky napovídat seznam pozvaných zemí?

Jsou to země, které velice významně podporují Ukrajinu, poskytují jí pomoc, především vojenskou, a jsou to země, které mají dostatečné vojenské kapacity právě například pomoci nejen kraji, ale potom případně konfrontovat i Rusko.

Jsou to opravdu těžké váhy a v rámci schůzky půjde asi o sladění pozic pro případná budoucí jednání o příměří s Ruskem. Je důležité, že se tyto země jednoznačně postavily na stranu Ukrajiny.

Pokud jde o načasování schůzky, berete to tak, že generální tajemník NATO využívá toho, že se ve středu v Bruselu koná summit Evropské unie a balkánských zemí? Nebo pro ten termín může být jiný konkrétní důvod?

Je to tak, jak jste řekl. Ve středu se v Bruselu uskuteční zasedání Evropské rady, to je vlastně summit Evropské unie, kterého se osobně zúčastní i prezident Zelenskyj. Pan generální tajemník Rutte využívá fyzickou přítomnost ukrajinského prezidenta v Bruselu. Samozřejmě je vždycky lepší, když tato jednání probíhají osobně než online nebo přes telefony.

Dohoda o příměří

Jaké bezpečnostní záruky by mohli západní spojenci v tuto chvíli Ukrajině nabídnout jako součást dohody o příměří?

Já bych tady zmínil to, že největší bezpečnostní zárukou by bylo samozřejmě členství nebo pozvání do Severoatlantické aliance. O trochu méně významnou bezpečnostní zárukou by bylo budoucí členství Ukrajiny v Evropské unii. Jde o to, aby Ukrajina byla přikryta podobným bezpečnostním pláštíkem nebo deštníkem, jako jsme my.

Další možné bezpečnostní záruky jsou přímá vojenská pomoc v případě dalšího napadnutí Ukrajiny, kdyby došlo k příměří. Protože máme zkušenost s Minskem 1 a Minskem 2, které měly zajistit jisté příměří, ale bylo to vždycky Rusko, kdo tato příměří porušil a začal další agresi a čas, který získal díky těmto příměřím, věnoval přípravě další agrese.

Tady by ty záruky musely být opravdu jasné, konkrétní, že v případě napadení Ukrajiny jí přijdou jiné státy na pomoc.

Mluvčí Kremlu v pátek uvedl, že Moskva by dala přednost dohodě o míru, a nejen o příměří. Za předčasné označil mluvčí Peskov také úvahy o rozmístění evropských mírových sil na Ukrajině v rámci případné dohody. Jak reálný je tento scénář, který podle listu Wall Street Journal nadnesl Donald Trump při setkání s Volodymyrem Zelenským, které před týdnem zprostředkoval v Paříži francouzský prezident Macron?

Důležitá věc je, že o parametrech nějakého příměří nebo případného míru musí samozřejmě rozhodovat i Ukrajinci. Nesmí to být o nich bez nich. S tím si myslím, že má naše země své vlastní zkušenosti.

Takže jakékoliv ruské návrhy, které směřují přímo ke Spojeným státům, by měly být odmítnuty jako takové. A ruské podmínky nějakého míru jsou de facto podmínky pro kapitulaci Ukrajiny, které nejsou akceptovatelné pouze pro Ukrajinu, ale také pro nás.

My se teď musíme snažit soustředit na jednání s našimi americkými partnery a s budoucí administrativou prezidenta Trumpa si právě vyjasnit a sladit naše pozice, severoatlantické komunity, tak abychom byli schopni Rusko zastavit, protože Rusko rozumí pouze argumentům síly a zastaví se tam, kde bude zastaveno.

Proto nemůžeme jakýmkoliv způsobem přijímat ruská prohlášení o různých příměřích, o míru, která by se zakládala pouze na jejich podmínkách, protože jak jsem říkal, to jsou podmínky kapitulace, a to Ukrajinci ani my nemůžeme připustit.