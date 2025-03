Trumpův projev dává naději, že bude podepsána dohoda s Ukrajinou a dá se s USA bavit, říká Lipavský

USA z nařízení prezidenta Trumpa přerušily vojenskou pomoc Ukrajině. Šéf Bílého domu ale v úterním projevu v Kongresu prohlásil, že dostal od ukrajinského prezidenta Zelenského dopis. V něm Zelenskyj podle Trumpa píše, že je ochoten jednat o dohodě o nerostech. „Myslím, že je dobře, že pan prezident Zelenskyj poslal ten dopis a snaží se o uklidnění situace,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Rozhovor Praha 9:29 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaká je vaše první reakce na Trumpův projev? Slyšel jste ho?

Já jsem ho neslyšel, viděl jsem z něj nějaký zápis a klíčové momenty. Myslím si, že ten projev byl v liniích toho, co jsme od Donalda Trumpa zatím slyšeli a k mezinárodní politice tam toho zase tolik nebylo.

A věci, které tam zaznívaly, tak řekněme, že dávají spíše naději, že třeba bude podepsána ta dohoda o minerálech a že se dá hovořit se Spojenými státy.

Jak v té zahraniční agendě v projevu čtete to, že se Ukrajina dostala až na konec Trumpova proslovu?

To by nás nemělo vůbec překvapovat, protože témata, která hýbají Spojenými státy, jsou převážně domácí. Ať už to jsou otázky řekněme kulturní nebo ekonomické. Samozřejmě zahraniční politika je důležitá, nicméně nehraje prim.

Pokud tedy Zelenskyj ten dopis skutečně poslal a je ochoten uzavřít dohodu o nerostech, co by to znamenalo? Třeba i to, že se americká vojenská pomoc Ukrajině nezastaví?

To nedokážu spekulovat nebo mluvit za Spojené státy, ale znamenalo by to, že od toho momentu v Oválné pracovně se vrací Spojené státy s Ukrajinou k určité debatě. Myslím si, že je dobře, že pan prezident Zelenskyj ten dopis poslal a že se snaží o uklidnění situace.

Ruský mír

Trump také řekl, že po rozhovorech s Ruskem má silné signály, že Kreml je připraven na mír. Jak vnímáte toto? Myslíte, že je tedy už reálné jednání za účasti Ruska a Ukrajiny?

Přiznám se, že já takové signály z Ruska tedy nemám. Takže je otázkou, jak si třeba Moskva takový mír vykládá, protože ten ruský mír spíše znamená kapitulaci Ukrajiny.

Pojďme ještě na chvíli k možnému ukončení té vojenské podpory ze strany Bílého domu Ukrajině. Jak závažné by to pro Ukrajinu bylo?

Určitě to je závažné a je to výrazný signál pro Evropu, že se musí umět postarat o vlastní obranu. K tomu směřuje celá řada kroků, která se v tuto chvíli na evropském kontinentě odehrává. Já jsem rád, že Česko je součástí těchto procesů.

A byl jste předem informován o tomto chystaném kroku americkými partnery? V pondělí jste telefonicky mluvil se svým americkým protějškem Markem Rubiem. Řekl vám o tom, nebo alespoň naznačil?

Mluvili jsme v pondělí ráno amerického času. Kvůli časovému posunu to americké rozhodnutí padlo až odpoledne, takže v ten moment jsme o tom takto nehovořili. Prosakovaly určité informace, že to může být jeden z kroků, který prezident Trump udělá.

Jak konkrétně může pomoct Ukrajině Česko?

Zaprvé se musíme postarat o naši bezpečnost a bezpečnost Evropy. A součástí toho je Ukrajina, která zadržuje Rusko a brání se proti ruské agresi. Musíme pokračovat v tom, co děláme, a společně se na evropské úrovni domluvit, co můžeme dělat ještě víc.

Není jeden krok, který by Česko mohlo udělat, abychom tím v uvozovkách nějak zachránili situaci. Ale dám jeden konkrétní příklad. Česká muniční iniciativa pomohla zvrátit poměr dělostřeleckých granátů na bojové linii. Je to věc, kterou nám nikdo neodpáře, všichni nás za to chválí. Takto musíme pokračovat.

Je vůbec ale Evropa schopná možný výpadek americké podpory nějak adekvátně nahradit?

Asi ne v plné šíři, množství a hlavně v čase, ve kterém se to odehrává. To si myslím, že je hlavně praktická otázka, když pominu otázku politické vůle.