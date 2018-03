5. 5. 2012 |Lubica Bergmanová |Člověk

Ženy z obálek časopisů pro mnohé bývají vzorem. Paradoxně jsou to ale i ty extrémně hubené. Módní průmysl se ale zřejmě konečně dočká nového trendu. Příliš mladé a příliš hubené modelky by ze stránek časopisů mohly zmizet úplně. Zatím to má v plánu jeden z nejprestižnějších arbitrů stylu na světě - časopis Vogue.