15. 9. 2011 |Michaela Vetešková, Tomáš Pavlíček, Petra Benešová, pir, ak |Literatura

Místo rozsáhlých depozitářů, jen nuly a jedničky. Staletí české historie stlačená do speciálních počítačových programů. Národní archiv v Praze digitalizuje svoje data a do dvou let by tady měl vyrůst největší Národní digitální archiv, který dokumenty uchová jen v elektronické podobě. Velký projekt, kterým chce Česko předávat budoucím generacím svoje dějiny, odstartoval letos. Otevřel tak debatu pro odborníky, jak bezpečně uchovávat svoji historii.