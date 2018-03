4. 7. 2016 | ČRo |Zprávy z domova

Využívání výsledků výzkumu Technologické agentury ČR (TA ČR) vázne. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve zprávě uvedl, že pět z osmi projektů, které kontroloval, do praxe nepřešlo a problémy měly i zbylé projekty. TA ČR ale upozornila, že výsledky výzkumu by měly být uplatněny v praxi do tří let od ukončení projektu a žádný z osmi kontrolovaných projektů přitom nebyl při kontrole ani v polovině této doby.