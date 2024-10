Žena pašovala želvy na kajaku do Kanady. Měla je v ponožkách a chtěla je prodat za statisíce

Jedenačtyřicetiletá Wan Yee Ng byla zatčena 28. června v pohraničním městečku Canaan, když se chystala nasednout do nafukovacího kajaku na jezeře Wallace s taškou.

Podle soudních dokumentů dostali agenti od Královské kanadské jízdní policie oznámení, že další dvě osoby, včetně muže, který byl považován za jejího manžela, začaly pádlovat na nafukovacím plavidle z kanadské strany jezera směrem do Spojených států.

Po prohledání těžké tašky agenti našli 29 živých želv, jednotlivě zabalených v ponožkách, uvádí se v prohlášení. Podle agentury AP se tito plazi prodávají na čínském černém trhu po kusu za 1000 dolarů, v přepočtu za 23 tisíc korun. Prohlídka telefonu orgánům činným v trestním řízení odhalila plán zadržené ženy propašovat želvy do Kanady, aby je nakonec mohla se ziskem prodat v Hongkongu.



Žena se k pokusu o pašování želv přiznala. Nyní jí hrozí až deset let vězení a pokuta téměř 6 milionů korun, napsal britský server The Guardian. Federální vláda Kanady v uplynulém roce zatkla několik lidí, kteří se údajně snažili želvy propašovat do Číny.