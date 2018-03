pohřešovaný

22. 3. 2013 |Olga Štrejbarová |Regiony

Je to už týden, co se patnáctiletá Petra Vondráková z Dudína na Jihlavsku nevrátila domů. V sobotu odešla z diskotéky s mladým mužem a tehdy ji kamarádky viděly naposledy. Domů ani do školy dívka nepřišla, telefon má vypnutý. K celostátnímu pátrání se její kamarádi snaží přispět tím, že rozvěšují stovky letáků.