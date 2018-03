protipovodňová ochrana

8. 1. 2014 |Martin Knitl |Regiony

Téměř 20 let čekají obyvatelé ostravské části Koblov na to, až nebudou mít strach z každého většího deště. Desítky domů stojí na nízkém břehu řeky Odry a starousedlíci už ani nepočítají, kolikrát vytírali doma podlahy anebo odčerpávali vodu ze sklepů. Až teď dostali dobrou zprávu, které oni sami ani nechtějí věřit. Už za několik dnů začne stavba kilometrové hráze, která by měla zastavit i stoletou povodeň.