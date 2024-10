Rokycany připravují nová protipovodňová opatření. Upravit se musí dva mosty, přibude cyklostezka

Řeka nemá být obehnána zdí, ale má sloužit lidem. A povodňová opatření se tomu mají přizpůsobit. S takovou myšlenkou přišli po povodních v roce 2002 občané Rokycan, kterým se nelíbily plánované úpravy v okolí tamní řeky Klabavy. Po dlouhých letech to teď vypadá, že se jim této myšlenky podařilo docílit. Město totiž připravilo nový projekt ochrany před povodněmi. Dílčím preventivním opatřením se chtějí věnovat také v Přešticích na jižním Plzeňsku. Rokycany/Preštice 22:45 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řeka Klabava v Rokycanech při povodních v září 2024 | Foto: Petr Eret | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

„V roce 2002 byly asi největší povodně, které Přeštice zasáhly,“ říká starosta Přeštic Tomáš Chmelík (STAN) u jezu řeky Úhlavy a pokračuje: „V reakci na to se začalo pracovat právě na protipovodňových opatřeních, která kombinovala protipovodňový val a pevnou železobetonovou stěnu a mobilní protipovodňovou stěnu.“

Žádná mobilní stěna ani val tu nejsou, protože celý projekt ztroskotal na majetkoprávním přípravě.

Během zářijových povodní zůstala řeka na prvním stupni povodňové aktivity a voda tak obec příliš nezasáhla.

„V současnosti děláme průzkum trhu na aktualizaci povodňového plánu města a zároveň bychom se chtěli zaměřit na možné využití mobilních stěn a mobilních zábran, alespoň v nějakých lokálních místech, tak abychom ochránili ty nejvíce ohrožené nemovitosti,“ přibližuje záměr starosta Chmelík.

Jez v Přešticích na řece Úhlavě | Foto: Anna Matuštíková | Zdroj: Český rozhlas

Podobně jako v Přešticích, i v Rokycanech se po povodních v roce 2002 chystal projekt, který se ale nakonec nezrealizoval. I tam se už ale připravují nová opatření.

„Vidíte, že je to zahloubené koryto, které má svislé břehy obložené kamenem,“ popisuje situaci u řeky Klabavy Daniel Šatra, zástupce iniciativy Chceme zpátky k řece a předseda Českého svazu ochránců přírody Rokycany Kulíšek.

„Řeka teče uprostřed v nějakém pětimetrovém pruhu. Po obou stranách jsou dlážděné kamenné břehy, které jsou zabetonované. K samotné řece se sympatickým způsobem nedostanete,“ říká.

Cyklostezka součástí opatření

„Po povodni v roce 2002 se protipovodňové opatření pojalo tak, že zakonzervuje současný stav a ještě dojde k navýšení nábřežních zdí zhruba na úroveň současného zábradlí. My jsme jako Český svaz ochránců přírody chtěli, aby se provedla revitalizace místního dna, aby to nebylo dlážděné, ale byl tam nějaký štěrk a přestalo to fungovat jako migrační bariéra,“ vysvětluje.

Koryto řeky Klabavy v Rokycanech | Foto: Anna Matuštíková | Zdroj: Český rozhlas

Chtěli také, aby se zpřístupnila řeka jako taková pro lidi, s takovým návrhem ale nepochodili. „Takže jsme prostě začali všude šířit myšlenky, jak by to mohlo vypadat, jaká je alternativa k tomu připravovanému projektu,“ ohlíží se Šatra.

Po téměř desetiletém úsilí se iniciativě podařilo docílit, že město nechalo zpracovat projekt protipovodňových opatření blízkých k přírodě, jejich součástí je i cyklostezka.

Jak by to v budoucnu u řeky Klabavy mělo vypadat, přibližuje místostarosta Rokycan Jiří Sýkora (ANO). „Je to velmi ambiciózní projekt s velkými změnami, kde se musí měnit dva mosty, lávka. V podstatě se rozšiřuje koryto řeky do městských pozemků, případně soukromých pozemků. Museli jsme z toho důvodu změnit územní plán, který se podařilo změnit, takže nám nic nebrání tomu, abychom na stavební úřad podali všechny podklady k projektu a dostali jsme povolení,“ představuje další kroky města s tím, že Rokycany i Přeštice ještě čeká vyjednávání s povodím Vltavy.

Protipovodňová opatření na řece Klabava v Rokycanech by se měla upravit | Foto: Anna Matuštíková | Zdroj: Český rozhlas