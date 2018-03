rašeliniště

23. 7. 2013 |Gabriela Hauptvogelová, Simona Bartošová |Příroda

Ekologové dokončili další část obnovy rašelinišť na Cínovci. Do odvodňovacích kanálů v lokalitě „U jezera“ dali téměř 60 dřevěných přepážek. Ty zadrží vodu, a do přírody se tak vrátí řada teď už vzácných druhů rostlin i živočichů, které tam kdysi žily. Jsou to například i rostliny z doby ledové.