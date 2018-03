23. 9. 2016 | ČRo, ČRo Plus |Ekonomika

O obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Kanadou dnes v Bratislavě jednají ministři zemí osmadvacítky, kteří jsou zodpovědní za mezinárodní obchod. Podle českého ministra průmyslu Jan Mládka (ČSSD) by CETA, jak se smlouvě říká, mohla pomoci unii k lepší pozici i v jednání o obchodní dohodě se Spojenými státy (TTIP). Řekl to v rozhovoru pro ČRo Plus. Vůči smlouvě však zaznívají i kritické hlasy. Třeba podle europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) má smlouva s Kanadou stejná negativa jako TTIP, a výhrady má politička i vůči tomu, jak by měla být CETA schvalována.