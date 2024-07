‚Padesátkrát účinnější než heroin.‘ Zadržený El Mayo proslul distribucí fentanylu, říká amerikanistka

Agenti americké FBI zadrželi v texaském El Pasu jednoho z nejmocnějších narkobarona světa Ismaela Zambada přezdívaného El Mayo, o který je hlavou drogového kartelu Sinaloa. Ten považují americké úřady za jednu z nejnásilnějších a nejmocnějších organizací obchodujících s narkotiky na světě. Zambada Radiožurnálu popsala Kateřina Březinová, amerikanistka a vedoucí iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Rozhovor Praha 20:42 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noviny, které informují o zatčení mexického drogového bosse Ismaela „El Mayo“ Zambady a Joaquína Guzmana Lopeze, syna „El Chapo“ Guzmana, v mexickém El Pasu 26. července 2024 | Foto: Gustavo Graf | Zdroj: Reuters

‚Padesátkrát účinnější než heroin.‘ Zadržený drogový El Mayo proslul prodejem fentanylu, říká amerikanistka

Kdo to je Ismael Zambada a jaká byla jeho role v tom drogovém kartelu?

Ismael Zambada alias El Mayo je dnes už velice zkušený a protřelý šéf jednoho z největších drogových kartelů v Mexiku. Kartelu, který nese jméno Sinaloa, a po roce 2016, kdy byl zatčen a vydán do Spojených států amerických, kde si doteď slouží několik doživotních trestů, tak se stal takovým hlavním vládcem tohoto velkého kartelu.

On začínal – dnes je mu přes 70 let – ještě v jiném kartelu, jinak pojmenovaném, což nám krásně ukazuje, co se děje, když se snažíme bojovat s kartely, respektive mexická vláda či americká vláda se snaží bojovat s kartely prostřednictvím zacílení na jejich špičky.

Většinou se potom štěpí dál do různých frakcí, které mají jiné lídry a kteří bojují proti sobě. El Mayo je jeden z nejzkušenějších drogových lordů, jak se jim říká v Mexiku, který zároveň vede ne úplně utajený život, je poměrně známý v rámci Mexika, což také ukazuje, že má jistou podporu u tamního obyvatelstva.

Kartel Sinaloa, který vedl Ismael Zambada do Spojených států dovážel hlavně opiát fentanyl. Co je to za látku a jak moc je právě tato látka ve Spojených státech rozšířená?

Fentanyl je syntetický opioid a odhaduje se na opravdu neuvěřitelně silnou drogu. Údajně má být stokrát účinnější než morfin a snad padesátkrát účinnější než heroin. Jedná se o látku, která se nejprve dostala do amerických distribučních řetězců předpisem od nejrůznějších farmaceutických firem.

Mluvím právě o tom období 90. let, začátku dvoutisících let. Chvíli, kdy začal najednou narůstat ve Spojených státech amerických počet úmrtí způsobených předávkování opioidy, se říká taková jako první vlna. Znovu ale připomínám, to bylo především na základě předávkování léky předepsanými lékaři.

Dnes je fentanyl dovážen do Spojených států amerických zejména přes mexicko-americkou hranici, je nejrůznějším způsobem mixovaný a vyráběný v nějakých mexických varnách a údajně za použití komponentů, které se mají dovážet třeba z Číny a dalších zemí.

Jedná se o velice nečisté substance, které se ale ve velkém dostávají přes už dobře vyšlapané pašerácké cestičky přes jižní hranici a zcela zaplavují trh v USA, který ale už teď není v lékárnách, ale přímo ulicích.

A čím to je, že se ta droga takovým způsobem prosazuje? Je to tím, že se tak jednoduše dostává přes tu mexicko-americkou hranici, nebo je to cenou nebo je to ještě něčím jiným?

Já se domnívám, že to skutečně opět kombinace faktorů. Víme, že stejně tak se dostával v prvním desetiletí našeho století a docela rychle do USA přístup heroinu také z Mexika, který tím, jak byl dobře k dispozici, tak cena klesala a vlastně počet lidí závislých na heroinu stoupal.

Stoupal také počet lidí, kteří se bohužel předávkovali. Je to opravdu otřesná statistika, ale od začátku dvoutisících let, to znamená za posledních 25 let, mělo zemřít téměř 600 000 Američanů právě na předávkování spojené s těmito opioidy.

Zároveň bychom asi hledali velký problém v tom, že v té první vlně používání těch opioidů, těch syntetických drog, se jednalo o léky předepisované na sportovní zranění, na únavu, na stres a tak dále.

Vytvořila řetězec závislostí, které ve chvíli, kdy začalo růst povědomí o tom, že je to velký společenský problém a začal se skutečně snižovat počet předpisů těchto drog, tak už ale existovala velká část konzumentů, která na těchto drogách měla bohužel vypěstovanou extrémní závislost a v tu chvíli si vyhledávají ty drogy jinde na ulici.