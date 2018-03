1. 8. 2015 |Petr Kadeřábek, Marek Augustin |Ostatní sporty

České volejbalistky vstupovaly do letošního ročníku Grand Prix jako nováček druhé výkonnostní skupiny. Svými výsledky překvapily a po velmi dobrých výkonech si vybojovaly postup do divizní Final Four. Do té dnes vstoupí zápasem s Nizozemskem.