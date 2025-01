Každá země si může uzpůsobit specifika, přibližuje spolupořadatel mistrovství Evropy volejbalistek

„Komunikujeme mailově, whatsappově, telefonicky, zoomově. Internet tohle hodně urychlí a hodně pomůže,“ přibližuje komunikaci pořadatelů evropského šampionátu volejbalistek v příštím roce Lukáš Kozáček, tedy jeden z členů organizačního výboru.

Připravit celý turnaj spojený také se Švédskem, Tureckem a Ázerbájdžánem online ale asi není možné. A tak se pořadatelé několikrát setkají i osobně – poprvé to bylo v prosinci.

„Potkali jsme se, sladili základní věci, harmonogram, pobavili se o losování, kde by se mohlo udělat a ukotvilo se, že bude v Turecku. Sladíme i přesuny týmů, kteří přejíždějí do ostatních zemí,“ doplňuje Kozáček.



Všechny zmíněné země budou hostit základní skupiny. Osmifinále a čtvrtfinále se pak budou hrát v Česku a Turecku, semifinále a finále už jenom v Turecku.

Podobný model není v míčových sportech úplná novinka a podle české reprezentantky Silvie Pavlové bývá vše tak připravené, že sportovci mají maximální komfort.

„Všechny organizační věci byly do puntíku super. Odlety a program, co se týče tréninků po tom, co jsme přiletěly. Většinou je vše zorganizováno a když dochází k nedostatkům, je to rychle vyřešeno,“ chválila Pavlová.

Dalším z úkolů je připravit turnaj tak, aby byly arény všude podobné a třeba televizní divák nepozná velký rozdíl mezi zápasem v Brně, které bude hostit českou část šampionátu, a třeba tureckou Ankarou.

Zároveň ale pořadatelé chtějí, aby fanoušci na místě považovali turnaj za svůj.

„Bude to vypadat hodně podobě, ale dohodli jsme se na tom, že každá země si může trochu uzpůsobit specifika. Třeba v Česku bude běhat maskot, který bude náš. Nebudu říkat jaký, ale bude náš, aby se tradice pro jednotlivé země nezanedbaly,“ přibližuje člen organizačního výboru Kozáček.

Ceny vstupného

A ještě jedna důležitá informace pro fanoušky, kteří by se chtěli na přelomu srpna a září roku 2026 v Brně podívat na špičkový evropský volejbal – ceny vstupenek si určí pořadatelé na každém místě zvlášť.

„S kolegy ze Švédska jsme se o tom bavili a zvyklost lidí platit za sport ve Švédsku je diametrálně odlišná od toho co v Česku. Porovnávali jsme lístky z loňské Final Four Evropské Ligy žen, tak letos ho mají ve Švédsku a ty lístky jsou asi čtyřikrát dražší, než jsme měli my,“ říká organizátor Kozáček s tím, že evropský šampionát volejbalistek má být první velkou akcí, kterou přivítá budovaná aréna na brněnském výstavišti.

Cílem organizátorů tedy bude ji hned na začátku provozu vyprodat. Na prodej vstupenek je ale ještě času dost, začít má před Vánocemi letošního roku.