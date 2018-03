Fotbalová reprezentace plná hodných chlapců. Chybí někdo, kdo ostatní vyburcuje

Obránce Pavel Kadeřábek během turnaje v Číně přemítal: „Chybí nám hlavní lídr, který za to vezme. My jsme všichni takové hodné typy. Jsme uzavření do sebe. Chybí někdo, kdo ten tým strhne.“

Takovým hráčem nemusí být nejlepší fotbalista v týmu. Ale musí z něj vyřazovat emoce. Musí být bojovník. Rváč. Někdo, kdo se nebojí seřvat ani největší hvězdu. Kdo pozná, že v daný moment mužstvo vyburcuje ostrý zákrok proti soupeři, i když to není zrovna fér. Kdo neustále mluví na ostatní. Podporuje. Upozorňuje na chyby. Organizuje hru. Hecuje.

Skvělým příkladem jsou Sergio Ramos z Realu Madrid nebo Gerard Piqué z Barcelony. Přitom hrají za týmy, které jinak soupeře přehrávají fotbalovými dovednostmi, ne bojovností a destrukcí.

I česká reprezentace takové hráče měla: ještě nedávno Tomáše Sivoka, předtím Pavla Nedvěda nebo Tomáše Řepku.

Současný nároďák má šikovné hráče. I ty, kteří berou zodpovědnost na sebe – takové, kteří se v kritických chvílích neschovávají před přihrávkami a snaží se na hřišti něco vymyslet. Ale představa, jak Antonín Barák nebo Vladimír Darida v kabině vzteky kopnou do koše a naštvaně vyčtou ostatním, že hrajou bídu, je přinejmenším úsměvná. Ani kapitán Marek Suchý, obránce Pavel Kadeřábek nebo útočník Patrik Schick nejsou takoví.

Kopnout do dveří nebo do koše možná vypadá primitivně, ale ve správný moment (!) něco takového dokáže ostatní vyburcovat.

Mozaika není kompletní

„Byli jsme píchlí,“ popsal Patrik Schick výkon v prvním poločase proti Číně, po kterém čeští fotbalisté překvapivě prohrávali 0:1.

Hra českého týmu byla nudná. Úvodní minuty vypadaly, jako by je hráči prospali. V tu chvíli chyběl na hřišti někdo, kdo ostatní probudí a strhne. Když po přestávce nastoupil Michael Krmenčík, který se nebojí soupeře pokopat a vletět do každého souboje, pomohlo to. Česko nasázelo čtyři góly a výsledek otočilo, i když tomu přispělo i to, že Číňané odpadli fyzicky.

Přitom to nebylo poprvé. Například právě proti Uruguayi sice týmu chyběla šťáva i proto, že měl na rozdíl od soupeře po úmorné cestě jen jeden den na přípravu, ale třeba by vhodný typ hráče dokázal ostatní probrat.

Trenér Karel Jarolím skládá nový tým. Mladší a perspektivnější. Nadějné fotbalisty, z nichž mnoho sbírá zkušenosti v zahraničí, už našel. Ale mozaika ještě není kompletní – kouč musí najít i výrazné lídry. Buď se to naučí někteří současní hráči, třeba Marek Suchý nebo Vladimír Darida, anebo do týmu bude muset přijít ještě někdo nový.

Češi se rozloučili s turnajem čtyř zemí #chinacup2018 vítězstvím nad Čínou 4:1 Branky #ceskarepre vstřelili čtyři různí střelci pic.twitter.com/ddBA2n1qfI — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 26 March 2018