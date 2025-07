Západ v atomové pasti Ruska?

„Kapitalisti sami nám prodají provaz, na kterém je my pověsíme.“ Tento výrok slýcháme už přes sto let a připisuje se Leninovi. Má vyjádřit to, že je Západ natolik motivovaný ziskem, že je schopen obchodovat i se svými nepřáteli, a to až do sebezničení. Byl to ale naopak Sovětský svaz, kdo před koncem minulého století zničil sám sebe. Teď to ale vypadá, jako by opět ožil, upozorňuje v komentáři pro Český rozhlas Plus Lída Rakušanová.

