Co potřebuje kultura k přežití? Poslechněte si první část desáté debaty Česko 2025

Za kulturu se v Česku ročně vydá kolem 350 miliard korun, zhruba tři čtvrtiny z toho jdou ze soukromých zdrojů firem a domácností. Kolik peněz a kam posílá na kulturu stát? Jaká část by měla jít na údržbu památek nebo podporu výroby filmů v Česku? Sedm politických expertů debatovalo v Karlových Varech o tom, jak by měl stát přistupovat ke kultuře v Česku. Diskuzi vysílal Radiožurnál. ČESKO 2025 Karlovy Vary 15:45 14. července 2025

Většina Čechů by si přála, aby se stát na prvním místě zaměřil na opravy kulturních památek. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median ze začátku června mezi tisícovkou lidí, jak dříve psal iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Mezi tři hlavní priority by podle zhruba poloviny respondentů měla patřit i podpora lidové a živé kultury a právě dotované vstupy do muzeí, galerií a dalších památek. Podporu natáčení českých filmů by mezi priority zařadilo 38 procent lidí a pobídky na natáčení zahraničních filmů v Česku asi pětina dotazovaných.

Podpora filmu byla jedním z témat, na která se v debatě ptal moderátor Jan Pokorný, protože i přes propad v návštěvnosti kin se každý rok v Česku natočí stovky filmů, seriálů, reklamních spotů a dalších audiovizuálních děl. Loni byl celkový obrat audiovize podle Asociace producentů v audiovizi necelých 10 miliard korun.

