Almodovár, Schrader, Campionová. Benátský festival uvede v hlavní soutěži 21 filmů z různých koutů světa

V hlavní soutěži 78. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Benátkách, který začne 1. září, se letos utká 21 filmů, z toho pět italských a pět od ženských režisérek. Seznam filmů v pondělí oznámili organizátoři festivalu. I letošní ročník budou provázet opatření proti šíření koronaviru, nezbytný bude takzvaný covidový pas. Na rozdíl od loňska se ale na benátském ostrově Lido letos očekává více hvězd. Benátky 16:11 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Benátský filmový festival je jedním z mála velkých mezinárodních festivalů, který se odehrál i loni navzdory pandemii covidu-19. | Zdroj: Reuters

„Představí se filmy z různých koutů světa, zastoupeno bude 59 zemí,“ oznámil v pondělí umělecký ředitel benátského festivalu Alberto Barbera. Česko vlastním filmem letos stejně jako loni zastoupeno není, má ale stopu ve dvou snímcích jako koproducent.

V sekci Horizonty bude soutěžit mimo jiné snímek slovenského režiséra Petera Kerekese Cenzorka (107 Mothers), na němž se jako jeden z koproducentů podílela česká firma. Čeští filmaři se podíleli i na dalším snímku, jenž bude soutěžit v sekci Horizonty, filmu Zázrak (Miracol) rumunského režiséra Bogdana George Apetriho, který vznikl v rumunsko-česko-lotyšské koprodukci.

Vedle sekce Horizonty se letos poprvé uskuteční sekce Horizons Extra, která nabídne filmy bez „omezení žánrů“ a streamované diskuse režisérů, autorů i herců s publikem a cenu diváků.

Festival v Benátkách zahájí film režiséra Almodóvara v hlavní roli s Penélope Cruzovou Číst článek

Hlavní ocenění

V hlavní soutěži budou o Zlatého lva bojovat dvě desítky filmů, z toho pět z Itálie, což je podle místních médií italský rekord. Itálii bude reprezentovat například režisér Paolo Sorrentino s filmem Boží ruka (È stata la mano di Dio) z produkce Netflixu, který ale podle autora není o legendárním fotbalistovi Maradonovi, nýbrž o vzpomínkách režiséra, rodáka z Neapole, na tragickou smrt svých rodičů.

O Zlatého lva se utká také film španělského režiséra Pedra Almodóvara Paralelní matky (Madres paralelas) s Penélope Cruzovou, který letošní ročník festivalu zahájí, či americké kriminální drama The Card Counter režiséra Paula Schradera. V hlavní soutěži jsou filmy pěti režisérek (loni jich bylo osm), mimo jiné drama The Power of the Dog režisérky Jane Campionové či snímek The Lost Daughter, který natočila Maggie Gyllenhaalová.

Nás se filmový svátek netýká. Nemůžeme ani získat lístek, říkají místní o festivalu v Cannes Číst článek

Benátský filmový festival je jedním z mála velkých mezinárodních festivalů, který se odehrál i loni navzdory pandemii covidu-19. I letos ho budou provázet opatření proti šíření koronaviru, omezená bude kapacita sálů a budou se kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti, tedy covidové pasy.

Benátský festival je nejstarším filmovým festivalem (poprvé se konal v roce 1932) a jedním z nejprestižnějších na světě. Některé filmy uvedené na něm v předchozích letech bodovaly posléze i v jiných filmových kláních, včetně amerických Oscarů.

Hlavní porotě letošního ročníku, který potrvá do 11. září, bude předsedat korejský režisér Pong Čun-ho, který natočil oceňovaný snímek Parazit (Gisaengchung). Cenu Zlatý lev za celoživotní dílo dostane italský herec, scenárista a režisér Roberto Benigni a americká herečka Jamie Lee Curtisová.